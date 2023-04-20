Folder Size Analyzer - утилита для мониторинга доступного и занятого пространства на вашем компьютере и просмотра списка самых больших файлов и данных, занимающих место на диске.

В главном окне программы отображается список всех подключенных дисков, а также объем свободного и занятого пространства. Кроме того, есть вкладка, посвященная всем специальным папкам в Windows, которые можно анализировать отдельно.

В зависимости от вашего выбора, будь то весь диск, специальная папка или пользовательский каталог, Folder Size Analyzer потребуется больше или меньше времени для завершения анализа. Результаты анализа отображают все вложенные папки, отсортированные по их размеру. Таким образом, папки, занимающие большую часть дискового пространства, то есть крупные, отображаются вверху, а маленькие папки располагаются в нижней части списка. Для каждой папки можно увидеть ее размер, количество содержащихся в ней файлов и папок.

Также отображаются все файлы, при этом файлы с наибольшим размером располагаются вверху. Чтобы вам было легче упорядочить все данные, Folder Size Analyzer также показывает все файлы по отдельным категориям. Любой файл может быть легко открыт в Проводнике Windows.

Folder Size Analyzer обеспечивает быстрый и простой способ поиска больших файлов на вашем компьютере, занимающих большую часть дискового пространства, что позволяет создать для них резервную копию и освободить место.