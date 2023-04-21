RAM Idle - утилита для управления памятью и оптимизации программного обеспечения, которая позволит вашему компьютеру работать эффективнее, быстрее и дольше.

Приложение очень простое, в главном окне отображается как использование оперативной памяти, так и использование процессора. Есть график, который показывает значения в реальном времени, позволяя вам следить за пиковыми значениями и уделять пристальное внимание тому, как используются ресурсы компьютера.

В нижней части главного графического интерфейса отображается общий и доступный объем оперативной памяти, как в абсолютных значениях, так и в процентах, а два ползунка являются частью оптимизатора оперативной памяти. Этот инструмент настройки позволяет установить целевой уровень свободной оперативной памяти и минимальное количество свободной оперативной памяти. Такие настройки предназначены для предотвращения медленной работы Windows или ее зависания из-за высокого уровня использования памяти.

Вы можете держать RAM Idle запущенным в системном трее, не мешая вашей работе. Он может отображать в области трея как использование процессора, так и использование оперативной памяти, предоставляя вам информацию с первого взгляда.

Окно Параметры предоставляет еще больше настроек оптимизации. Например, можно настроить RAM Idle на автоматическое освобождение оперативной памяти раз в минуту или если свободная оперативная память составляет менее 50% от общего объема памяти. Перед освобождением оперативной памяти можно включить звуковой сигнал, а для запуска этого действия вручную можно назначить горячую клавишу.

Оптимизация оперативной памяти может продлить срок службы вашего компьютера и сделать использование ПК более приятным, избегая ситуаций, когда память слишком интенсивно используется, и компьютер может зависать. RAM Idle может помочь вам в этом вопросе, предоставляя простое средство мониторинга и оптимизации памяти вашего ПК.