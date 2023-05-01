Alternate Calculator для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.650 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Калькуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:534 Кб
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Alternate Calculator - простой, но мощный математический калькулятор, который также имеет модуль конвертации валют. Поддерживаемые форматы чисел - BIN, DEC и HEX. Инструмент будет полезен широкому кругу пользователей. Практически каждый, кто ежедневно сталкивается с простыми или сложными математическими расчетами, может извлечь пользу из этой программы.

Как и следовало ожидать, интерфейс программы очень прост и хорошо приспособлен для выполнения поставленных задач - здесь очень мало дополнительных опций, кроме кнопок, необходимых для фактических расчетов. Рамка, отображающая операции и их результаты, расположена над кнопками. В окне Расчетный лист она также отображает прошлые операции.

Alternate Calculator обладает всеми стандартными функциями, которые можно ожидать от обычного калькулятора, включая основные операции с числами. Доступны стандартные алгебраические операции, а также основные тригонометрические функции. Продвинутые пользователи оценят операции с экспоненциальными числами, а также возможность вычисления факториалов. Доступны классические функции памяти, что очень удобно при работе со сложными операциями.

В заключение можно сказать, что Alternate Calculator - это хорошая утилита для тех, кто постоянно нуждается в цифровом помощнике для всех простых вычислений.

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