Alternate Calculator - простой, но мощный математический калькулятор, который также имеет модуль конвертации валют. Поддерживаемые форматы чисел - BIN, DEC и HEX. Инструмент будет полезен широкому кругу пользователей. Практически каждый, кто ежедневно сталкивается с простыми или сложными математическими расчетами, может извлечь пользу из этой программы.

Как и следовало ожидать, интерфейс программы очень прост и хорошо приспособлен для выполнения поставленных задач - здесь очень мало дополнительных опций, кроме кнопок, необходимых для фактических расчетов. Рамка, отображающая операции и их результаты, расположена над кнопками. В окне Расчетный лист она также отображает прошлые операции.

Alternate Calculator обладает всеми стандартными функциями, которые можно ожидать от обычного калькулятора, включая основные операции с числами. Доступны стандартные алгебраические операции, а также основные тригонометрические функции. Продвинутые пользователи оценят операции с экспоненциальными числами, а также возможность вычисления факториалов. Доступны классические функции памяти, что очень удобно при работе со сложными операциями.

В заключение можно сказать, что Alternate Calculator - это хорошая утилита для тех, кто постоянно нуждается в цифровом помощнике для всех простых вычислений.