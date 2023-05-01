Alternate Calculator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.650 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|534 Кб
Alternate Calculator - простой, но мощный математический калькулятор, который также имеет модуль конвертации валют. Поддерживаемые форматы чисел - BIN, DEC и HEX. Инструмент будет полезен широкому кругу пользователей. Практически каждый, кто ежедневно сталкивается с простыми или сложными математическими расчетами, может извлечь пользу из этой программы.
Как и следовало ожидать, интерфейс программы очень прост и хорошо приспособлен для выполнения поставленных задач - здесь очень мало дополнительных опций, кроме кнопок, необходимых для фактических расчетов. Рамка, отображающая операции и их результаты, расположена над кнопками. В окне Расчетный лист она также отображает прошлые операции.
Alternate Calculator обладает всеми стандартными функциями, которые можно ожидать от обычного калькулятора, включая основные операции с числами. Доступны стандартные алгебраические операции, а также основные тригонометрические функции. Продвинутые пользователи оценят операции с экспоненциальными числами, а также возможность вычисления факториалов. Доступны классические функции памяти, что очень удобно при работе со сложными операциями.
В заключение можно сказать, что Alternate Calculator - это хорошая утилита для тех, кто постоянно нуждается в цифровом помощнике для всех простых вычислений.
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