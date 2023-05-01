Alternate Math Solver для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.790 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alternate Tools
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|661 Кб
Alternate Math Solver - это простое приложение, идеально подходящее для студентов, испытывающих трудности с решением математических уравнений. Оно способно автоматически вычислять выражения, содержащие переменную X, по отношению к этой переменной, чтобы узнать значение X.
Инструмент предлагает поддержку некоторых тригонометрических функций, таких как синус (sin), косинус (cos) и тангенс (tan). Также поддерживаются квадратный корень (sqr), экспонента (exp) и логарифм (log). Для ввода данных вы можете нажимать на соответствующие кнопки или вводить символы с помощью клавиатуры, если вы соблюдаете правильный формат. После нажатия кнопки Решить инструмент мгновенно выполняет вычисления и показывает результаты.
Все уравнение (и результат, и демонстрацию) можно экспортировать в обычный текстовый документ (формат TXT) или скопировать в буфер обмена после выделения всего текста. Также можно сохранить его в файл как проект Math Solver (формат AEQ) и позже открыть его, чтобы продолжить работу с того места, на котором вы остановились. Это удобно при решении сложных уравнений, связанных между собой.
Хотя оно не поставляется с особенно богатым набором опций и настроек конфигурации, Alternate Math Solver предлагает простое решение для быстрого решения математических уравнений, содержащих переменную X.
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