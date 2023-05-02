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Photo Compressor and Resizer для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,89 Мб
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Photo Compressor and Resizer - утилита, которая позволяет вам быстро сжать фотографии, настроить размер или разрешение фотографий. Позволяет сжимать большие фотографии в фотографии меньшего размера, при этом потеря качества изображения минимальна или незначительна. Также обеспечивает функцию кадрирования, предоставляет функцию кадрирования для удаления ненужных частей изображения и выбора одного из множества доступных соотношений сторон, чтобы лучше настроить фотографию.

Photo Compressor использует интеллектуальную технологию сжатия с потерями для уменьшения размера файлов фотографий. За счет выборочного уменьшения количества цветов в изображении для хранения данных требуется меньше байтов.

Возможности Photo Compressor and Resizer:

  • Пакетное сжатие (сжатие нескольких фотографий).
  • Фотографии сжимаются до указанного размера файла.
  • Исходное изображение не изменяется.
  • Освободите место, занимаемое фотографиями, с помощью функции "Заменить".
  • Сохраните место для хранения мобильных телефонов и планшетов.
  • Регулировка размера фотографии или разрешения, вы можете уменьшить фотографию, вы также можете увеличить фотографию.
  • Сохраняйте исходное соотношение сторон фотографии при настройке размера фотографии.
  • Преобразование формата фотографий: поддержка преобразования между форматами JPEG, JPG, PNG, WEBP.
  • Палитра цветов: выберите нужный цвет с фотографии.
  • Палитра: встроенная цветовая палитра Material Design.
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