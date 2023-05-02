Photo Compressor and Resizer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pocket App Maker
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,89 Мб
Photo Compressor and Resizer - утилита, которая позволяет вам быстро сжать фотографии, настроить размер или разрешение фотографий. Позволяет сжимать большие фотографии в фотографии меньшего размера, при этом потеря качества изображения минимальна или незначительна. Также обеспечивает функцию кадрирования, предоставляет функцию кадрирования для удаления ненужных частей изображения и выбора одного из множества доступных соотношений сторон, чтобы лучше настроить фотографию.
Photo Compressor использует интеллектуальную технологию сжатия с потерями для уменьшения размера файлов фотографий. За счет выборочного уменьшения количества цветов в изображении для хранения данных требуется меньше байтов.
Возможности Photo Compressor and Resizer:
- Пакетное сжатие (сжатие нескольких фотографий).
- Фотографии сжимаются до указанного размера файла.
- Исходное изображение не изменяется.
- Освободите место, занимаемое фотографиями, с помощью функции "Заменить".
- Сохраните место для хранения мобильных телефонов и планшетов.
- Регулировка размера фотографии или разрешения, вы можете уменьшить фотографию, вы также можете увеличить фотографию.
- Сохраняйте исходное соотношение сторон фотографии при настройке размера фотографии.
- Преобразование формата фотографий: поддержка преобразования между форматами JPEG, JPG, PNG, WEBP.
- Палитра цветов: выберите нужный цвет с фотографии.
- Палитра: встроенная цветовая палитра Material Design.
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