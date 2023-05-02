Photo Compressor and Resizer - утилита, которая позволяет вам быстро сжать фотографии, настроить размер или разрешение фотографий. Позволяет сжимать большие фотографии в фотографии меньшего размера, при этом потеря качества изображения минимальна или незначительна. Также обеспечивает функцию кадрирования, предоставляет функцию кадрирования для удаления ненужных частей изображения и выбора одного из множества доступных соотношений сторон, чтобы лучше настроить фотографию.

Photo Compressor использует интеллектуальную технологию сжатия с потерями для уменьшения размера файлов фотографий. За счет выборочного уменьшения количества цветов в изображении для хранения данных требуется меньше байтов.

Возможности Photo Compressor and Resizer: