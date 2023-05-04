4Easysoft Total Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|4Easysoft Studio
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,21 Мб
4Easysoft Total Video Converter - это приложение, предназначенное для конвертации видеофайлов в различные форматы, включая MP4, AVI и MPG. Медиафайлы могут быть импортированы в список только с помощью браузера файлов, поскольку метод "перетаскивания" не поддерживается. Допускается пакетная обработка.
В очереди можно проверить исходное и выходное имя, а также исходную и обрезанную длину каждого файла. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это определить место назначения вывода и тип файла, чтобы приступить к выполнению задачи.
Кроме того, можно настроить параметры аудио и видео, например частоту кадров, разрешении, битрейт, режим канала и частоту дискретизации. Параметры можно сохранить в новом профиле или восстановить их значения по умолчанию.
Кроме того, вы можете просматривать клипы в небольшом встроенном медиаплеере и захватывать кадры, выбирать звуковую дорожку и язык субтитров, обрезать видео, отмечая начальное и конечное значения времени или позицию, производить корректировку изображения (например, яркость, контрастность), включать водяные знаки и др.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
Мощный конвертер MP4, H.264/MP4 AVC, H.265/HEVC, MTS, MXF, MOV, AVI, DivX, WMV, MKV, FLV, WTV, VOB файлов. Имеются пресеты для...
Any Video Converter Free 8.0.0
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...
Free MKV to AVI Converter 1.10
Free MKV to AVI Converter - программа для преобразования MKV файлов в формат AVI или MPEG. Присутствует...
MKVToolnix - бесплатный сборник утилит, с помощью которых можно быстро и легко редактировать...
Отзывы о программе 4Easysoft Total Video Converter
Admin
Отзывов о программе 4Easysoft Total Video Converter 1.0.22 пока нет, можете добавить...