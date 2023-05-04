4Easysoft Total Video Converter - это приложение, предназначенное для конвертации видеофайлов в различные форматы, включая MP4, AVI и MPG. Медиафайлы могут быть импортированы в список только с помощью браузера файлов, поскольку метод "перетаскивания" не поддерживается. Допускается пакетная обработка.

В очереди можно проверить исходное и выходное имя, а также исходную и обрезанную длину каждого файла. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это определить место назначения вывода и тип файла, чтобы приступить к выполнению задачи.

Кроме того, можно настроить параметры аудио и видео, например частоту кадров, разрешении, битрейт, режим канала и частоту дискретизации. Параметры можно сохранить в новом профиле или восстановить их значения по умолчанию.

Кроме того, вы можете просматривать клипы в небольшом встроенном медиаплеере и захватывать кадры, выбирать звуковую дорожку и язык субтитров, обрезать видео, отмечая начальное и конечное значения времени или позицию, производить корректировку изображения (например, яркость, контрастность), включать водяные знаки и др.