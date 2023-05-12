Noto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ali Albaali
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,69 Мб
Noto - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом для ведения заметок на устройствах Android, которое предлагает минималистичный, простой и удобный в использовании интерфейс. Оно позволяет пользователям создавать, сортировать и организовывать свои заметки в папки, отмечать важные заметки и папки, а также добавлять теги для лучшей организации.
В главном окне приложения отображается сводка всех заметок, архивных и запланированных, а также список всех папок, что облегчает поиск нужных заметок. Чтобы создать новую папку или заметку, пользователю нужно просто нажать кнопку "Плюс" в правом нижнем углу. Затем они могут добавить заголовок, основной текст, присвоить теги, добавить напоминания и даже сортировать, фильтровать и группировать заметки.
Одной из интересных функций приложения является режим чтения, который отображает заметки в полноэкранном режиме, позволяя пользователям сосредоточиться на содержимом без каких-либо отвлекающих факторов. Кроме того, приложение предлагает функцию "Добавить в хранилище", которая отправляет заметки в личное хранилище, закрытое паролем, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.
Noto хранит все заметки локально на устройстве пользователя, обеспечивая конфиденциальность и безопасность его информации. Приложение также является открытым, его исходный код доступен на Github, что делает его прозрачным и заслуживающим доверия.
В окне настроек пользователи могут настроить отображение информации в главном окне, переключить тему пользовательского интерфейса и язык, а также экспортировать или импортировать свои данные. Эта функция облегчает пользователям перенос заметок на новое устройство или резервное копирование данных для сохранности.
Noto - отличное приложение для ведения заметок для пользователей, которые ценят простоту и конфиденциальность. Его минималистичный интерфейс в сочетании с полезными функциями делает его отличным выбором для тех, кому нужен надежный и безопасный способ упорядочить свои заметки и обеспечить легкий доступ к ним.
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