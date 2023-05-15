Tabletki.ua для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.503GMS | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский, Украинский
|Разработчик:
|Tabletki.ua
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,1 Мб
Tabletki.ua - это официальное приложение сайта Tabletki.ua, которое предлагает простой способ найти любые необходимые лекарства и товары для здоровья и забронировать их в аптеках Украины по низким ценам. Присутствует полный лекарственный справочник, имеется возможность забронировать нужные медикаменты в аптеке, работает с большинством популярных и лицензированных аптек Украины и online-аптек.
Особенности Tabletki.ua:
- Огромный выбор и актуальные цены.
- Поиск лекарств в аптеках стал простым как никогда. Теперь все аптеки по всей Украине у вас как на ладони. Доступны все ключевые аптеки Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепра, Полтавы, Винницы, Запорожья и других городов Украины.
- Благодаря возможности бронирования вы можете сэкономить 30% или даже больше на покупке лекарств.
- Справочник лекарств, который позволит вам найти и сохранить инструкцию к любым лекарствам, узнать действующее вещество, противопоказания, способ применения, дозировки, лечение, хранение и даже отыскать аналоги лекарств, которые вас интересуют.
- Личный кабинет с историей ваших покупок.
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Admin
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