Tabletki.ua - это официальное приложение сайта Tabletki.ua, которое предлагает простой способ найти любые необходимые лекарства и товары для здоровья и забронировать их в аптеках Украины по низким ценам. Присутствует полный лекарственный справочник, имеется возможность забронировать нужные медикаменты в аптеке, работает с большинством популярных и лицензированных аптек Украины и online-аптек.

Особенности Tabletki.ua: