Tabletki.ua для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.503GMS | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,1 Мб
Tabletki.ua скриншот № 1
Tabletki.ua скриншот № 2
Tabletki.ua скриншот № 3
Tabletki.ua скриншот № 4

Tabletki.ua - это официальное приложение сайта Tabletki.ua, которое предлагает простой способ найти любые необходимые лекарства и товары для здоровья и забронировать их в аптеках Украины по низким ценам. Присутствует полный лекарственный справочник, имеется возможность забронировать нужные медикаменты в аптеке, работает с большинством популярных и лицензированных аптек Украины и online-аптек.

Особенности Tabletki.ua:

  • Огромный выбор и актуальные цены.
  • Поиск лекарств в аптеках стал простым как никогда. Теперь все аптеки по всей Украине у вас как на ладони. Доступны все ключевые аптеки Киева, Харькова, Одессы, Львова, Днепра, Полтавы, Винницы, Запорожья и других городов Украины.
  • Благодаря возможности бронирования вы можете сэкономить 30% или даже больше на покупке лекарств.
  • Справочник лекарств, который позволит вам найти и сохранить инструкцию к любым лекарствам, узнать действующее вещество, противопоказания, способ применения, дозировки, лечение, хранение и даже отыскать аналоги лекарств, которые вас интересуют.
  • Личный кабинет с историей ваших покупок.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать FizzUpFizzUp 4.2.2

Android-приложение для фитнес-тренировок, предоставляющее персональный план тренировок,...

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Huawei HealthHuawei Health 10.1.2.553

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать Справочник заболеванийСправочник заболеваний 2.0.6

Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая...

скачать Калькулятор беременностиКалькулятор беременности 1.92

Калькулятор беременности – позволяет отслеживать весь цикл беременности от зачатия до...

скачать Таблица калорийности продуктовТаблица калорийности продуктов 1.5

Таблица калорийности продуктов - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с...

Отзывы о программе Tabletki.ua

Admin

Отзывов о программе Tabletki.ua 4.1.503GMS пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв