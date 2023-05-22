Logo Maker для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:50,72 Мб
Logo Maker скриншот № 1
Logo Maker скриншот № 2
Logo Maker скриншот № 3
Logo Maker скриншот № 4

Logo Maker - инструмент, позволяющий создать свой логотип любой сложности, даже если у вас нет опыта проектирования. Присутствует множество бесплатных шрифтов и значков, а также имеется возможность загрузить свой логотип с высоким разрешением и с прозрачным фоном. Результатом работы можно поделиться в Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и пр.

Особенности Logo Maker:

  • Сделайте свой логотип уникальным с настраиваемыми наклейками, значками и фигурами.
  • Возможность загрузить свой логотип с высоким разрешением и с прозрачным фоном.
  • Наличие инструментов редактирования, таких как изменение размера, изменение шрифта, изменение цвета, выравнивание, порядок слоев и др.
  • Присутствует множество бесплатных шрифтов и значков.
  • Импорт своих собственных изображений.
  • Автоматический ресайзинг изображений.
  • Возможность восстановить предыдущую версию.
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