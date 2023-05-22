Logo Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|50,72 Мб
Logo Maker - инструмент, позволяющий создать свой логотип любой сложности, даже если у вас нет опыта проектирования. Присутствует множество бесплатных шрифтов и значков, а также имеется возможность загрузить свой логотип с высоким разрешением и с прозрачным фоном. Результатом работы можно поделиться в Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и пр.
Особенности Logo Maker:
- Сделайте свой логотип уникальным с настраиваемыми наклейками, значками и фигурами.
- Возможность загрузить свой логотип с высоким разрешением и с прозрачным фоном.
- Наличие инструментов редактирования, таких как изменение размера, изменение шрифта, изменение цвета, выравнивание, порядок слоев и др.
- Присутствует множество бесплатных шрифтов и значков.
- Импорт своих собственных изображений.
- Автоматический ресайзинг изображений.
- Возможность восстановить предыдущую версию.
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Admin
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