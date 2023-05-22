Logo Maker - инструмент, позволяющий создать свой логотип любой сложности, даже если у вас нет опыта проектирования. Присутствует множество бесплатных шрифтов и значков, а также имеется возможность загрузить свой логотип с высоким разрешением и с прозрачным фоном. Результатом работы можно поделиться в Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и пр.

Особенности Logo Maker: