PhotoMagic AI для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:3,87 Мб
PhotoMagic AI скриншот № 1
PhotoMagic AI скриншот № 2

PhotoMagic AI - программа для удаления шумов с изображений и увеличения масштаба фотографий до 4 раз с помощью искусственного интеллекта. Имеются встроенные функции для удаления артефактов с изображений JPEG и GIF, присутствует пакетная обработка.

Особенности PhotoMagic AI:

  • Photo Magic AI позволяет легко увеличивать изображения до 200%, 400% и более с помощью искусственного интеллекта. Вы можете выбрать тип содержимого, которое вы хотите увеличить (фотографии, иллюстрации или текст) для достижения наилучших результатов.
  • Позволяет очистить фотографии и иллюстрации от шума или муара, чтобы получить красивые, гладкие фото.
  • Исправление пережатых JPEG-изображений с большим количеством артефактов.
  • "Осовременивание" старых фотографий.
  • Поддержка режима пакетной обработки. Просто перетащите все изображения, задайте способ обработки (увеличение? удаление шумов?) и нажмите кнопку "Старт".
  • Мультиязычность.
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