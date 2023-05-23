PhotoMagic AI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Xelitan
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|3,87 Мб
PhotoMagic AI - программа для удаления шумов с изображений и увеличения масштаба фотографий до 4 раз с помощью искусственного интеллекта. Имеются встроенные функции для удаления артефактов с изображений JPEG и GIF, присутствует пакетная обработка.
Особенности PhotoMagic AI:
- Photo Magic AI позволяет легко увеличивать изображения до 200%, 400% и более с помощью искусственного интеллекта. Вы можете выбрать тип содержимого, которое вы хотите увеличить (фотографии, иллюстрации или текст) для достижения наилучших результатов.
- Позволяет очистить фотографии и иллюстрации от шума или муара, чтобы получить красивые, гладкие фото.
- Исправление пережатых JPEG-изображений с большим количеством артефактов.
- "Осовременивание" старых фотографий.
- Поддержка режима пакетной обработки. Просто перетащите все изображения, задайте способ обработки (увеличение? удаление шумов?) и нажмите кнопку "Старт".
- Мультиязычность.
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