SoftOrbits Video Converter - простая утилита, с помощью которой можно быстро и легко конвертировать видео из одного формата в другой в пакетном режиме, а также предоставляет возможности редактирования для улучшения качества воспроизведения.

В главном окне SoftOrbits Video Converter отображаются подробности о загруженных видео, включая продолжительность, формат, разрешение и размер. Как уже упоминалось, приложение поддерживает пакетное преобразование, но стоит отметить, что выходные форматы не обязательно должны быть одинаковыми для всех входных видео. Другими словами, вы можете конвертировать видео в разные форматы за одну операцию, выбирая формат файла для каждого из них. Более того, приложение поставляется с обширной коллекцией пресетов, позволяющих обеспечить совместимость с конкретным устройством.

Благодаря встроенному редактору вы можете легко обрезать клип, управлять его звуком (регулировать громкость, задержку и уровень шума) и производить тонкую настройку различных параметров, таких как яркость, контрастность, насыщенность и оттенок видео. Кроме того, можно прикрепить к видео субтитры и изменить их шрифт, положение и задержку. Также возможна обрезка клипа, которая поможет избавиться от надоедливой рекламы в начале и титров в конце. Есть также дополнительные инструменты для улучшения качества воспроизведения. Например, можно увеличить разрешение видео, удалить шум в клипе, оптимизировать яркость и контрастность, а также стабилизировать видео, устранив дрожание.

SoftOrbits Video Converter идеально подходит для тех, кому нужно быстро и легко конвертировать большое количество видео. Несмотря на свое название, это не просто конвертер, поскольку он также позволяет редактировать видео и улучшать его для достижения наилучшего качества воспроизведения.