SoftOrbits Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftOrbits
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|110,4 Мб
SoftOrbits Video Converter - простая утилита, с помощью которой можно быстро и легко конвертировать видео из одного формата в другой в пакетном режиме, а также предоставляет возможности редактирования для улучшения качества воспроизведения.
В главном окне SoftOrbits Video Converter отображаются подробности о загруженных видео, включая продолжительность, формат, разрешение и размер. Как уже упоминалось, приложение поддерживает пакетное преобразование, но стоит отметить, что выходные форматы не обязательно должны быть одинаковыми для всех входных видео. Другими словами, вы можете конвертировать видео в разные форматы за одну операцию, выбирая формат файла для каждого из них. Более того, приложение поставляется с обширной коллекцией пресетов, позволяющих обеспечить совместимость с конкретным устройством.
Благодаря встроенному редактору вы можете легко обрезать клип, управлять его звуком (регулировать громкость, задержку и уровень шума) и производить тонкую настройку различных параметров, таких как яркость, контрастность, насыщенность и оттенок видео. Кроме того, можно прикрепить к видео субтитры и изменить их шрифт, положение и задержку. Также возможна обрезка клипа, которая поможет избавиться от надоедливой рекламы в начале и титров в конце. Есть также дополнительные инструменты для улучшения качества воспроизведения. Например, можно увеличить разрешение видео, удалить шум в клипе, оптимизировать яркость и контрастность, а также стабилизировать видео, устранив дрожание.
SoftOrbits Video Converter идеально подходит для тех, кому нужно быстро и легко конвертировать большое количество видео. Несмотря на свое название, это не просто конвертер, поскольку он также позволяет редактировать видео и улучшать его для достижения наилучшего качества воспроизведения.
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