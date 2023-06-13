AWZ AnyPorter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная | Цена: $3.33
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AWZware
|Категория:
|Карты, схемы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,85 Мб
AWZ AnyPorter - приложение позволяет подделать местоположение вашего iPhone всего за несколько кликов, в любой точке мира.
Все, что вам нужно сделать, это подключить iPhone к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем подтвердить соединение на мобильном устройстве. После этого программа представит вам карту, с помощью которой вы сможете подделать свое местоположение GPS.
Сама программа очень проста в управлении, и вам не потребуется много времени, чтобы подделать свое местоположение в любой точке мира. После подключения телефона появится интерфейс карты, позволяющий пользователям свободно изменять свои координаты. Это так просто - выбрать место и нажать кнопку "Переместить".
Телефон распознает изменение и адаптируется соответствующим образом. Ваше погодное приложение покажет погоду для поддельного местоположения, социальные сети покажут вам контент, актуальный для этой местности, и так далее.
Интересно, что пользователи также могут задать индивидуальный маршрут с помощью программы и исследовать его так, как будто они там находятся.
Особенности AWZ AnyPorter:
- Подделка GPS-локации до 5 устройств одновременно.
- Одним щелчком мыши можно подделать местоположение GPS для путешествия в любое место.
- Возможность двигаться по настроенному маршруту.
- Полная совместимость с устройствами iOS (включая iPhone, iPad и iPod touch).
- Хорошо работает с сервисами на основе местоположения, такими как AR-игры, приложения для знакомств и социальные платформы.
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