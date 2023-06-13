AWZ AnyPorter - приложение позволяет подделать местоположение вашего iPhone всего за несколько кликов, в любой точке мира.

Все, что вам нужно сделать, это подключить iPhone к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем подтвердить соединение на мобильном устройстве. После этого программа представит вам карту, с помощью которой вы сможете подделать свое местоположение GPS.

Сама программа очень проста в управлении, и вам не потребуется много времени, чтобы подделать свое местоположение в любой точке мира. После подключения телефона появится интерфейс карты, позволяющий пользователям свободно изменять свои координаты. Это так просто - выбрать место и нажать кнопку "Переместить".

Телефон распознает изменение и адаптируется соответствующим образом. Ваше погодное приложение покажет погоду для поддельного местоположения, социальные сети покажут вам контент, актуальный для этой местности, и так далее.

Интересно, что пользователи также могут задать индивидуальный маршрут с помощью программы и исследовать его так, как будто они там находятся.

Особенности AWZ AnyPorter: