AWZ AnyPorter для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная | Цена: $3.33
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карты, схемы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,85 Мб
AWZ AnyPorter скриншот № 1
AWZ AnyPorter скриншот № 2
AWZ AnyPorter скриншот № 3

AWZ AnyPorter - приложение позволяет подделать местоположение вашего iPhone всего за несколько кликов, в любой точке мира.

Все, что вам нужно сделать, это подключить iPhone к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем подтвердить соединение на мобильном устройстве. После этого программа представит вам карту, с помощью которой вы сможете подделать свое местоположение GPS.

Сама программа очень проста в управлении, и вам не потребуется много времени, чтобы подделать свое местоположение в любой точке мира. После подключения телефона появится интерфейс карты, позволяющий пользователям свободно изменять свои координаты. Это так просто - выбрать место и нажать кнопку "Переместить".

Телефон распознает изменение и адаптируется соответствующим образом. Ваше погодное приложение покажет погоду для поддельного местоположения, социальные сети покажут вам контент, актуальный для этой местности, и так далее.

Интересно, что пользователи также могут задать индивидуальный маршрут с помощью программы и исследовать его так, как будто они там находятся.

Особенности AWZ AnyPorter:

  • Подделка GPS-локации до 5 устройств одновременно.  
  • Одним щелчком мыши можно подделать местоположение GPS для путешествия в любое место.
  • Возможность двигаться по настроенному маршруту.
  • Полная совместимость с устройствами iOS (включая iPhone, iPad и iPod touch).
  • Хорошо работает с сервисами на основе местоположения, такими как AR-игры, приложения для знакомств и социальные платформы.
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