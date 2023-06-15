В поиске конкретного файла в большом каталоге можно столкнуться с трудностями. Хотя Windows предлагает опции фильтрации и сортировки, они не всегда идеально подходят для требовательных пользователей.

Чтобы облегчить эту задачу, была создана утилита под названием DateFile. Она использует дату исходного файла и сопоставляет ее со всеми остальными датами в каталоге, помогая вам найти нужную запись.

Концепция утилиты очень интересная и может пригодиться многим пользователям. Хотя некоторым может быть сложно представить все возможности программы, она может быть полезной во многих ситуациях.

Главная цель программы - помочь пользователям, которые испытывают затруднения с поиском файлов. Она сопоставляет даты и облегчает поиск файлов, к которым доступ может быть ограничен. При обнаружении соответствующих файлов будут отображены даты их создания и изменения, а также точное время.

Естественно, в больших каталогах может быть несколько записей, соответствующих указанным датам. Щелчок правой кнопкой мыши на файле откроет контекстное меню, где вы сможете выбрать действия, такие как открытие файла, копирование его пути или переход к его местоположению.