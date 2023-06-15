Notan - это приложение для Android, предназначенное для помощи студентам в управлении своими оценками и отслеживании успеваемости. Благодаря удобному интерфейсу и полезным функциям, Notan упрощает подсчет и организацию оценок.

Пользовательский интерфейс разделен на четыре основных раздела: 1-й семестр, 2-й семестр, Abi и Настройки. В разделах "1-й семестр" и "2-й семестр" пользователи могут легко добавлять предметы, нажав на кнопку "Плюс". Доступны различные специализации предметов, включая бухгалтерский учет, искусство, математику, танцы, поэзию, программирование, скульптуру и всемирную историю.

Имеются опции для добавления оценок от 0 до 10, а также итоговой оценки, для корректировки округления путем указания желаемого количества знаков после запятой. Кроме того, в разделе "Инструменты" есть такие функции, как вычисление средних значений, чтобы помочь пользователям анализировать свои оценки.

Пользователи могут изменять названия предметов, выбирать различные значки, настраивать весовые проценты и изменять доступность по умолчанию для 1-го и 2-го семестров.

Интересной особенностью Notan является функция "Группы оценок", которая предлагает три режима: процент, умножение и отдельные термины. Эти режимы позволяют пользователям комбинировать оценки различными способами. Например, пользователи могут смешивать оценки за 1-й семестр с удвоенными оценками за 2-й семестр или исключать оценки за 1-й семестр из расчета итоговой оценки.

Раздел Abitur позволяет пользователям вводить оценки по различным предметам, каждый из которых имеет свой вес в процентах. Раздел разделен на две части. В первой части представлена полная разбивка оценок по семестрам с указанием общего количества набранных баллов. В ней также содержится сравнительная таблица школьных систем для удобства. Вторая часть позволяет пользователям рассчитать общую оценку на основе до пяти предметов и общего количества набранных баллов.