Notan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tien Do Nam
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|35,49 Мб
Notan - это приложение для Android, предназначенное для помощи студентам в управлении своими оценками и отслеживании успеваемости. Благодаря удобному интерфейсу и полезным функциям, Notan упрощает подсчет и организацию оценок.
Пользовательский интерфейс разделен на четыре основных раздела: 1-й семестр, 2-й семестр, Abi и Настройки. В разделах "1-й семестр" и "2-й семестр" пользователи могут легко добавлять предметы, нажав на кнопку "Плюс". Доступны различные специализации предметов, включая бухгалтерский учет, искусство, математику, танцы, поэзию, программирование, скульптуру и всемирную историю.
Имеются опции для добавления оценок от 0 до 10, а также итоговой оценки, для корректировки округления путем указания желаемого количества знаков после запятой. Кроме того, в разделе "Инструменты" есть такие функции, как вычисление средних значений, чтобы помочь пользователям анализировать свои оценки.
Пользователи могут изменять названия предметов, выбирать различные значки, настраивать весовые проценты и изменять доступность по умолчанию для 1-го и 2-го семестров.
Интересной особенностью Notan является функция "Группы оценок", которая предлагает три режима: процент, умножение и отдельные термины. Эти режимы позволяют пользователям комбинировать оценки различными способами. Например, пользователи могут смешивать оценки за 1-й семестр с удвоенными оценками за 2-й семестр или исключать оценки за 1-й семестр из расчета итоговой оценки.
Раздел Abitur позволяет пользователям вводить оценки по различным предметам, каждый из которых имеет свой вес в процентах. Раздел разделен на две части. В первой части представлена полная разбивка оценок по семестрам с указанием общего количества набранных баллов. В ней также содержится сравнительная таблица школьных систем для удобства. Вторая часть позволяет пользователям рассчитать общую оценку на основе до пяти предметов и общего количества набранных баллов.
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