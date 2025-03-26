TunesKit Audio Capture для Windows
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.5.0.55 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|Грабберы, Рипперы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 313 | Статистика
|Размер:
|22.84 Мб
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TunesKit Audio Capture - это программное решение, которое позволяет записывать звук, воспроизводимый на вашем компьютере. С помощью этой утилиты вы можете захватывать аудио из различных источников, таких как браузеры, медиаплееры и другие программы.
Программа имеет минималистичный пользовательский интерфейс с темной темой, что делает ее простой и удобной в использовании. Главное окно программы позволяет выбрать источник звука, который вы хотите записать. Вы можете выбрать предустановленные приложения или указать собственные программы для захвата звука. Вы также можете записывать несколько аудиодорожек одновременно.
TunesKit Audio Capture предоставляет возможность обрезать захваченные аудиозаписи. Вы можете указать время начала и окончания записи с помощью ползунка и прослушать результаты, чтобы контролировать процесс редактирования. Кроме того, вы можете добавлять теги к записанным трекам, такие как название, альбом, исполнитель, композитор, авторские права и комментарии, что поможет вам лучше организовать и идентифицировать каждую аудиозапись.
Программа поддерживает множество форматов выходных файлов, включая MP3, FLAC, WAV, M4A, AAC и M4B. Вы можете выбрать нужный формат и настроить параметры кодека, канала, частоты дискретизации и битрейта.
В целом, TunesKit Audio Capture - это удобный инструмент для записи звука с компьютера, его редактирования и преобразования в различные форматы. Она имеет простой интерфейс и надежную работу, делая ее полезным выбором для пользователей, которым требуется такой функционал.
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