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TunesKit Video Cutter для Windows

Описание
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Оценка: 2.80/5 голосов - 5
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.3.2.47 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 354 | Статистика
Размер:47.02 Мб
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TunesKit Video Cutter - простая и легкая в использовании программа, которая предназначена для обрезки видео без лишних сложностей.

Основные особенности программы TunesKit Video Cutter:

  • Поддержка популярных форматов файлов: TunesKit Video Cutter может работать с широким спектром форматов файлов, включая AVI, MP4, MPEG, MOV, FLV, MKV и другие. Вы можете быть уверены, что сможете работать с вашими видеофайлами без проблем.
  • Обрезка и объединение клипов: Программа позволяет легко обрезать видео, выбирая начальную и конечную точки. Вы можете предварительно просмотреть видео и убедиться, что выбранный фрагмент выглядит правильно. Если вам нужно объединить несколько видеофайлов, вы также можете сделать это без особых усилий.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс: Графический интерфейс программы простой и понятный даже для новичков. Вы с легкостью освоите основные функции и не столкнетесь с трудностями при работе с программой.
  • Нетребовательность к ресурсам: TunesKit Video Cutter работает быстро и эффективно, не требуя больших ресурсов вашего компьютера. Вы сможете обрезать видео без задержек или замедления работы системы.
  • Дополнительные параметры: Программа также предлагает некоторые дополнительные параметры в меню "Параметры". Например, вы можете настроить выходную папку для сохранения файлов или выбрать опции, такие как сворачивание в системный трей или автоматическое выключение компьютера после завершения операции.

В целом, TunesKit Video Cutter - это простой и удобный инструмент для обрезки видеофайлов. Он идеально подходит для пользователей, которым не требуются сложные функции монтажа, а нужна только быстрая и простая обрезка видео.

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