TunesKit Video Cutter для Windows
|Оценка:
|2.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.3.2.47 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 354 | Статистика
|Размер:
|47.02 Мб
|СКАЧАТЬ
TunesKit Video Cutter - простая и легкая в использовании программа, которая предназначена для обрезки видео без лишних сложностей.
Основные особенности программы TunesKit Video Cutter:
- Поддержка популярных форматов файлов: TunesKit Video Cutter может работать с широким спектром форматов файлов, включая AVI, MP4, MPEG, MOV, FLV, MKV и другие. Вы можете быть уверены, что сможете работать с вашими видеофайлами без проблем.
- Обрезка и объединение клипов: Программа позволяет легко обрезать видео, выбирая начальную и конечную точки. Вы можете предварительно просмотреть видео и убедиться, что выбранный фрагмент выглядит правильно. Если вам нужно объединить несколько видеофайлов, вы также можете сделать это без особых усилий.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс: Графический интерфейс программы простой и понятный даже для новичков. Вы с легкостью освоите основные функции и не столкнетесь с трудностями при работе с программой.
- Нетребовательность к ресурсам: TunesKit Video Cutter работает быстро и эффективно, не требуя больших ресурсов вашего компьютера. Вы сможете обрезать видео без задержек или замедления работы системы.
- Дополнительные параметры: Программа также предлагает некоторые дополнительные параметры в меню "Параметры". Например, вы можете настроить выходную папку для сохранения файлов или выбрать опции, такие как сворачивание в системный трей или автоматическое выключение компьютера после завершения операции.
В целом, TunesKit Video Cutter - это простой и удобный инструмент для обрезки видеофайлов. Он идеально подходит для пользователей, которым не требуются сложные функции монтажа, а нужна только быстрая и простая обрезка видео.
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
Бесплатный видеоконвертор с поддержкой всех популярных видеоформатов, такие как AVI, MOV, MP4,...
Any Video Converter Free 9.1.0
Any Video Converter Free - бесплатная и простая в использовании программа для быстрого и...
HandBrake - бесплатный видео конвертер с открытым исходным кодом, который позволяет...
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...
Freemake Video Converter 4.1.14
Быстрый и простой в работе видео конвертер, который позволяет не только преобразовывать...
Отзывы о программе TunesKit Video Cutter
Admin
Отзывов о программе TunesKit Video Cutter 2.3.2.47 пока нет, можете добавить...