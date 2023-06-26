TunesKit Video Repair для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,37 Мб
TunesKit Video Repair - это программа, которая помогает восстановить поврежденные видео- и аудиофайлы. TunesKit Video Repair может быть полезной, если у вас есть поврежденные видео- или аудиофайлы, которые имеют проблемы с синхронизацией звука и видео, нечеткостью или другими дефектами. Программа поддерживает файлы, записанные с различных устройств, включая камеры, смартфоны, автокамеры, планшеты и дроны.
Особенности TunesKit Video Repair:
- Поддерживает различные форматы видео (AVI, MP4, 3GP, WMV, MPG, RMVB, MOV, WebM, FLV, OGV и другие) и аудио (WAV, MP3, M4A, WMA, OGG или OGA).
- Восстановление файлов: После добавления файлов нажмите кнопку "Восстановить", чтобы программа начала процесс восстановления. Она автоматически исправит поврежденные части файлов без вашего вмешательства.
- Предварительный просмотр результатов: По завершении процесса восстановления вы сможете просмотреть исправленные файлы. В программе есть функции воспроизведения, паузы и регулировки громкости для проверки качества исправленных файлов.
Обратите внимание, что результаты восстановления могут различаться в зависимости от степени повреждения файлов. Также рекомендуется сохранить копию исходных поврежденных файлов перед запуском процесса восстановления.
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