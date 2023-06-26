TunesKit Video Repair - это программа, которая помогает восстановить поврежденные видео- и аудиофайлы. TunesKit Video Repair может быть полезной, если у вас есть поврежденные видео- или аудиофайлы, которые имеют проблемы с синхронизацией звука и видео, нечеткостью или другими дефектами. Программа поддерживает файлы, записанные с различных устройств, включая камеры, смартфоны, автокамеры, планшеты и дроны.

Особенности TunesKit Video Repair:

Поддерживает различные форматы видео (AVI, MP4, 3GP, WMV, MPG, RMVB, MOV, WebM, FLV, OGV и другие) и аудио (WAV, MP3, M4A, WMA, OGG или OGA).

Восстановление файлов: После добавления файлов нажмите кнопку "Восстановить", чтобы программа начала процесс восстановления. Она автоматически исправит поврежденные части файлов без вашего вмешательства.

Предварительный просмотр результатов: По завершении процесса восстановления вы сможете просмотреть исправленные файлы. В программе есть функции воспроизведения, паузы и регулировки громкости для проверки качества исправленных файлов.

Обратите внимание, что результаты восстановления могут различаться в зависимости от степени повреждения файлов. Также рекомендуется сохранить копию исходных поврежденных файлов перед запуском процесса восстановления.