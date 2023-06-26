TunesKit Video Repair для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,37 Мб
TunesKit Video Repair скриншот № 1
TunesKit Video Repair скриншот № 2

TunesKit Video Repair - это программа, которая помогает восстановить поврежденные видео- и аудиофайлы. TunesKit Video Repair может быть полезной, если у вас есть поврежденные видео- или аудиофайлы, которые имеют проблемы с синхронизацией звука и видео, нечеткостью или другими дефектами. Программа поддерживает файлы, записанные с различных устройств, включая камеры, смартфоны, автокамеры, планшеты и дроны.

Особенности TunesKit Video Repair:

  • Поддерживает различные форматы видео (AVI, MP4, 3GP, WMV, MPG, RMVB, MOV, WebM, FLV, OGV и другие) и аудио (WAV, MP3, M4A, WMA, OGG или OGA).
  • Восстановление файлов: После добавления файлов нажмите кнопку "Восстановить", чтобы программа начала процесс восстановления. Она автоматически исправит поврежденные части файлов без вашего вмешательства.
  • Предварительный просмотр результатов: По завершении процесса восстановления вы сможете просмотреть исправленные файлы. В программе есть функции воспроизведения, паузы и регулировки громкости для проверки качества исправленных файлов.

Обратите внимание, что результаты восстановления могут различаться в зависимости от степени повреждения файлов. Также рекомендуется сохранить копию исходных поврежденных файлов перед запуском процесса восстановления.

ТОП-сегодня раздела "Восстановление данных"
 

скачать RecuvaRecuva 1.53.2096

Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 8.0.7279 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать R-StudioR-Studio 9.2 build 191126

R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...

скачать R.saverR.saver 9.5 / 2.5.1

R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем...

скачать Power Data RecoveryPower Data Recovery 11.5 Free

Power Data Recovery - отличное средство для восстановления данных с жестких дисков, SD, Smartmedia, Compact Flash, Memory Stick и других носителей...

скачать Disk DrillDisk Drill 5.2.817

Disk Drill - бесплатная программа для восстановления удаленных данных для Windows. Без проблем...

Отзывы о программе TunesKit Video Repair

Admin

Отзывов о программе TunesKit Video Repair 1.1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв