TunesKit iPhone Data Recovery для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,66 Мб
TunesKit iPhone Data Recovery скриншот № 1
TunesKit iPhone Data Recovery скриншот № 2

TunesKit iPhone Data Recovery - это инструмент, который облегчает процесс восстановления данных с устройств iOS. Он предоставляет простой способ восстановить потерянные файлы на платформе Apple.

Основные возможности приложения TunesKit iPhone Data Recovery:

  • Интуитивный интерфейс: Приложение имеет чистый и современный интерфейс, который обеспечивает легкую навигацию. После подключения устройства, интерфейс отображает подробную информацию об устройстве и список данных, которые могут быть восстановлены.
  • Сканирование и предварительный просмотр данных: После идентификации устройства, можно приступить к сканированию удаленных данных. По окончании сканирования, все найденные элементы отображаются в определенных категориях, что упрощает выборочное восстановление. Пользователи могут предварительно просмотреть файлы, чтобы убедиться в их целостности и выбрать нужные для восстановления.
  • Восстановление из iTunes и iCloud: Приложение также позволяет восстанавливать данные из резервных копий iTunes и iCloud. Если у вас есть резервные копии файлов в iTunes, вы можете выбрать режим "Восстановление из резервной копии iTunes" и программа автоматически найдет файлы резервных копий на вашем компьютере. Аналогично, для восстановления из iCloud, вам потребуется войти в свою учетную запись iCloud, выбрать нужную резервную копию и загрузить необходимые файлы.
  • Простота использования: TunesKit iPhone Data Recovery разработан для удобства пользователей и не требует особых технических навыков. Любой пользователь может безопасно работать с приложением, просто подключите свое устройство, выполните сканирование и выберите файлы для восстановления.

В целом, TunesKit iPhone Data Recovery - это удобное и интуитивно понятное приложение, которое поможет вам восстановить удаленные или потерянные данные с устройств iOS. Оно предлагает простой процесс восстановления, предварительный просмотр данных и поддержку восстановления из iTunes и iCloud.

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