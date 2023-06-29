Piano Academy для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Музыка
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:83,65 Мб
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Piano Academy - это приложение, разработанное для обучения игре на фортепиано. Оно предназначено как для детей, так и для взрослых, и не требует предварительных знаний о фортепиано.

Вот некоторые из возможностей, предоставляемых приложением Piano Academy:

  • Учебные видеоматериалы: Приложение предлагает учебные видеоматериалы, которые помогут вам понять теоретические аспекты игры на фортепиано, такие как ноты и их запись, аккорды и многое другое.
  • Обратная связь и советы: Piano Academy слушает каждую ноту, которую вы играете, и моментально предоставляет вам советы о том, как улучшить вашу игру.
  • Игра популярных мелодий: Вы сможете научиться играть множество прекрасных мелодий и читать настоящую нотную запись.
  • Развивающие игры: В приложении доступны увлекательные игры, которые помогут вам развить музыкальный слух, чувство ритма и координацию рук.

Принцип работы приложения Piano Academy основан на последовательном обучении от начальных уровней до более сложных. Вы начинаете с знакомства с клавиатурой, затем изучаете ноты и играете различные композиции. В процессе обучения вы осваиваете игру двумя руками, аккорды и другие навыки.

Приложение предлагает анимированные презентации и обучающие видеоматериалы, чтобы ознакомить вас с теорией. Вы также будете играть в увлекательные игры, специально созданные для развития необходимых навыков.

Важным элементом приложения является отображение нот так, как они выглядят в настоящей нотной записи. Ноты синхронизируются с фоновой музыкой, и приложение слушает каждую ноту, которую вы играете, и оценивает вашу игру.

По мере вашего прогресса будут открываться новые уроки. Если вы не удовлетворены своим результатом, вам может быть предложено повторить урок до достижения лучших результатов.

Основное преимущество Piano Academy заключается в том, что обучение будет интересным, увлекательным и приятным, способствуя вашему развитию.

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