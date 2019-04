Mimo: Learn to Code

5 Mimo: Learn to Code - отличное обучающее приложение для Android, которое представляет собой персонализированные курсы по кодированию для занятых людей. С помощью приложения можно освоить азы таких языков программирования, как Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git, язык командной строки и др. Программа создает персонализированный учебный план со множеством интересных и эффективных упражнений, проектов и заданий. Присутствует возможность отслеживать свой прогресс в обучении, собирать награды и значки, а также влиться в сообщество из 5 миллионов пользователей. Ключевые особенности приложения: Возможность освоить азы программирования, научиться писать код, создавать приложения, игры, сайты и т.д.

Разнообразные языки программирования, включая Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git, язык командной строки и др.

Персонализированный учебный план со множеством интересных и эффективных упражнений, проектов и заданий.