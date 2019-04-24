Mimo: Learn to Code для Android

Mimo: Learn to Code 1.5.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mimo: Learn to Code 1.5.1 для AndroidОписание   Скачать Mimo: Learn to Code 1.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (26,25 Мб) Скриншоты Mimo: Learn to Code 1.5.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mimo: Learn to Code 1.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mimo: Learn to Code 1.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mimo: Learn to Code - отличное обучающее приложение для Android, которое представляет собой персонализированные курсы по кодированию для занятых людей. С помощью приложения можно освоить азы таких языков программирования, как Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git, язык командной строки и др.

Программа создает персонализированный учебный план со множеством интересных и эффективных упражнений, проектов и заданий. Присутствует возможность отслеживать свой прогресс в обучении, собирать награды и значки, а также влиться в сообщество из 5 миллионов пользователей.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность освоить азы программирования, научиться писать код, создавать приложения, игры, сайты и т.д.
  • Разнообразные языки программирования, включая Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git, язык командной строки и др.
  • Персонализированный учебный план со множеством интересных и эффективных упражнений, проектов и заданий.
Mimo: Learn to Code
Mimo: Learn to Code
Mimo: Learn to Code
Mimo: Learn to Code
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование - Обучающий софт
ТОП-сегодня раздела "Программирование"
 

Javvy 1.4.1 для Android

Javvy - интерактивное учебное пособие по языку программирования Java, благодаря которому можно получить базовые знания по Java и научиться основам программирования в

Udacity 3.8.0 для Android

Udacity - бесплатное функциональное приложение для Android, благодаря которому пользователь может существенно повысить уровень своего образования, проходя бесплатные

Учим HTML 5.4.2 для Android

Учим HTML - бесплатное мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который научит Вас

codeSpark Академия с Foos 2.19.01 для Android

Приложение, которое позволяет в игровой форме обучать ребенка азам программирования. С помощью программы можно освоить основные компьютерные понятия, как например

Учим Python 2.4 для Android

Учим Python - мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю пройти обучающий курс по одному из самых востребованных

Learn C++ 4.3.1 для Android

Learn C++ - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который поможет узнать

скачать Adguard

Отзывы о программе Mimo: Learn to Code

Admin

Отзывов о программе Mimo: Learn to Code 1.5.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 