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Mimo: Learn to Code 1.5.1 для Android
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Mimo: Learn to Code - отличное обучающее приложение для Android, которое представляет собой персонализированные курсы по кодированию для занятых людей. С помощью приложения можно освоить азы таких языков программирования, как Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git, язык командной строки и др.
Программа создает персонализированный учебный план со множеством интересных и эффективных упражнений, проектов и заданий. Присутствует возможность отслеживать свой прогресс в обучении, собирать награды и значки, а также влиться в сообщество из 5 миллионов пользователей.
Ключевые особенности приложения:
- Возможность освоить азы программирования, научиться писать код, создавать приложения, игры, сайты и т.д.
- Разнообразные языки программирования, включая Python, Kotlin, Swift, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, Java, C#, C++, Ruby, Git, язык командной строки и др.
- Персонализированный учебный план со множеством интересных и эффективных упражнений, проектов и заданий.
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