2Books для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:35,35 Мб
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2Books - это современная читалка книг на английском языке с параллельным переводом текста на русский.

Это приложение предлагает методику чтения книг с параллельным переводом, известную как "билингва". Она является одним из наиболее доступных способов самостоятельного изучения иностранного языка. Параллельный перевод книг, разработанный по методике Ильи Франка, позволяет учить язык, читая тексты. Запоминание английских слов и фраз происходит благодаря постоянному взаимодействию с повторяющимися словами в тексте. Вы просто читаете книгу и, таким образом, учите язык.

Для начинающих, которые хотят изучать язык бесплатно, доступны адаптированные английские книги на разных уровнях: Beginner, Elementary, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Для более продвинутых читателей предлагается классическая английская литература и современные английские книги в оригинале.

Вам предоставляется возможность выбирать произведения в соответствии со своими способностями и интересами: начинайте с коротких рассказов на английском языке для начинающих и постепенно переходите к более объемным литературным произведениям. Постарайтесь найти книги, которые вам интересны, в таких жанрах, как любовные романы, фэнтези, фантастика, детективы и многие другие.

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