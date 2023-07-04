ProCam X для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Imagi Mobile
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4,03 Мб
ProCam X - это удивительное приложение, которое превращает ваш телефон в профессиональную HD-камеру, предоставляя полный контроль над экспозицией, фокусировкой, балансом белого, ISO и другими функциями. Оно позволяет вам создавать фотографии и видео высокого качества, достигая нового уровня в вашей мобильной фотографии.
Основные возможности приложения ProCam X:
- Контроль экспозиции: вы можете зафиксировать или регулировать значение экспозиции для достижения идеальной яркости ваших снимков.
- Контроль баланса белого: подберите оптимальный баланс белого, чтобы достичь точного воспроизведения цветов на ваших фотографиях.
- Ручной ISO: настройте ISO-значение вручную для достижения наилучшего качества изображения в различных условиях освещения.
- Ручная фокусировка: возможность ручной фокусировки позволяет точно контролировать, на что будет сфокусирована ваша камера.
- Ручная выдержка: настройте выдержку вручную для создания эффектов длинной выдержки или фиксации быстрого движения.
- Интервалометр: используйте интервалометр для автоматического создания серии снимков с заданным интервалом, что особенно полезно при создании покадровых или замедленных видео.
- Режим серийной съемки: сделайте несколько снимков подряд с высокой скоростью съемки, чтобы не упустить ни одного момента.
- Фильтр в реальном времени/цветовой эффект: применяйте различные фильтры и эффекты прямо во время съемки, чтобы добавить уникальность и настроение к вашим фотографиям.
- Геотеги: приложение автоматически добавляет географическую информацию к вашим фотографиям, позволяя вам сохранить место съемки.
- Anti Shake: функция снижения тряски помогает получать более четкие и стабильные изображения, особенно при съемке в условиях низкой освещенности или с длинной выдержкой.
ProCam X также предлагает множество других полезных функций, таких как распознавание лиц, выбор между передней и задней камерой, запись видео в разрешении 4K, фотофильтры в реальном времени, возможность управлять затвором без звука, добавление GPS-меток местоположения, и многое другое.
В общем, ProCam X - это уникальное приложение, которое позволяет вам использовать свой телефон как профессиональную HD-камеру. С его помощью вы сможете делать фотографии и видео высокого качества, полностью контролируя настройки и создавая уникальные эффекты. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или просто любителем, ProCam X поможет вам создать идеальные снимки.
Классная программа для Android-устройств, которая с помощью технологий искусственного...
Универсальное приложение для редактирования изображений. Предлагает комиксы эффект,...
Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение...
Мобильное приложение, которое с помощью искусственного интеллекта может превращать...
EyeEm – создавайте захватывающие фотографии и вас по-настоящему оценят. Лицензируйте свои...
Отличный фоторедактор для правки и несложной обработки готовых снимков, который дает...
Отзывы о программе ProCam X
Admin
Отзывов о программе ProCam X 1.11 пока нет, можете добавить...