ProCam X для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4,03 Мб
ProCam X скриншот № 1
ProCam X скриншот № 2
ProCam X скриншот № 3
ProCam X скриншот № 4

ProCam X - это удивительное приложение, которое превращает ваш телефон в профессиональную HD-камеру, предоставляя полный контроль над экспозицией, фокусировкой, балансом белого, ISO и другими функциями. Оно позволяет вам создавать фотографии и видео высокого качества, достигая нового уровня в вашей мобильной фотографии.

Основные возможности приложения ProCam X:

  • Контроль экспозиции: вы можете зафиксировать или регулировать значение экспозиции для достижения идеальной яркости ваших снимков.
  • Контроль баланса белого: подберите оптимальный баланс белого, чтобы достичь точного воспроизведения цветов на ваших фотографиях.
  • Ручной ISO: настройте ISO-значение вручную для достижения наилучшего качества изображения в различных условиях освещения.
  • Ручная фокусировка: возможность ручной фокусировки позволяет точно контролировать, на что будет сфокусирована ваша камера.
  • Ручная выдержка: настройте выдержку вручную для создания эффектов длинной выдержки или фиксации быстрого движения.
  • Интервалометр: используйте интервалометр для автоматического создания серии снимков с заданным интервалом, что особенно полезно при создании покадровых или замедленных видео.
  • Режим серийной съемки: сделайте несколько снимков подряд с высокой скоростью съемки, чтобы не упустить ни одного момента.
  • Фильтр в реальном времени/цветовой эффект: применяйте различные фильтры и эффекты прямо во время съемки, чтобы добавить уникальность и настроение к вашим фотографиям.
  • Геотеги: приложение автоматически добавляет географическую информацию к вашим фотографиям, позволяя вам сохранить место съемки.
  • Anti Shake: функция снижения тряски помогает получать более четкие и стабильные изображения, особенно при съемке в условиях низкой освещенности или с длинной выдержкой.

ProCam X также предлагает множество других полезных функций, таких как распознавание лиц, выбор между передней и задней камерой, запись видео в разрешении 4K, фотофильтры в реальном времени, возможность управлять затвором без звука, добавление GPS-меток местоположения, и многое другое.

В общем, ProCam X - это уникальное приложение, которое позволяет вам использовать свой телефон как профессиональную HD-камеру. С его помощью вы сможете делать фотографии и видео высокого качества, полностью контролируя настройки и создавая уникальные эффекты. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным фотографом или просто любителем, ProCam X поможет вам создать идеальные снимки.

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