Renee File Protector для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 | Статистика
|Размер:
|11,75 Мб
Renee File Protector - это простое в использовании приложение, предназначенное для защиты ваших файлов от посторонних глаз. Независимо от того, являются ли они личными или рабочими, вы можете повысить уровень безопасности своих файлов с помощью этой программной утилиты.
Процесс установки приложения быстрый и простой, не требует особых усилий, что позволяет вам начать шифровать файлы всего через несколько секунд. При первом запуске программы вам будет предложено создать пароль и указать адрес электронной почты для восстановления в случае его утраты. Пользовательский интерфейс приложения очень удобен, хотя некоторые функции могут показаться избыточными, так как доступны из подменю "Защита".
Основные возможности приложения Renee File Protector:
- Скрывание файлов: Вы можете сделать ваши файлы невидимыми для неавторизованных пользователей, обеспечивая им дополнительную защиту.
- Блокировка файлов: Приложение позволяет установить пароль для доступа к вашим файлам, обеспечивая конфиденциальность и безопасность.
- Защита от случайного удаления: Вы можете защитить ваши файлы от случайного удаления, чтобы избежать потери важной информации.
- Контроль изменений: Renee File Protector может отслеживать возможные изменения в ваших файлах, обеспечивая интегритет и целостность данных.
Приложение также поддерживает шифрование файлов не только на жестком диске, но и на внешних дисках и общих папках. Это делает его универсальным инструментом для защиты конфиденциальных данных, особенно при их транспортировке на USB-накопителе.
В общем, Renee File Protector - надежное приложение для защиты ваших файлов, которое обеспечивает скрытие, блокировку, защиту и контроль файлов. Простота использования, эффективность и универсальность делают его идеальным выбором для сохранения конфиденциальности ваших личных и рабочих файлов.
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