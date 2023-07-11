Renee File Protector для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Контроль доступа
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 | Статистика
Размер:11,75 Мб
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Renee File Protector скриншот № 4

Renee File Protector - это простое в использовании приложение, предназначенное для защиты ваших файлов от посторонних глаз. Независимо от того, являются ли они личными или рабочими, вы можете повысить уровень безопасности своих файлов с помощью этой программной утилиты.

Процесс установки приложения быстрый и простой, не требует особых усилий, что позволяет вам начать шифровать файлы всего через несколько секунд. При первом запуске программы вам будет предложено создать пароль и указать адрес электронной почты для восстановления в случае его утраты. Пользовательский интерфейс приложения очень удобен, хотя некоторые функции могут показаться избыточными, так как доступны из подменю "Защита".

Основные возможности приложения Renee File Protector:

  • Скрывание файлов: Вы можете сделать ваши файлы невидимыми для неавторизованных пользователей, обеспечивая им дополнительную защиту.
  • Блокировка файлов: Приложение позволяет установить пароль для доступа к вашим файлам, обеспечивая конфиденциальность и безопасность.
  • Защита от случайного удаления: Вы можете защитить ваши файлы от случайного удаления, чтобы избежать потери важной информации.
  • Контроль изменений: Renee File Protector может отслеживать возможные изменения в ваших файлах, обеспечивая интегритет и целостность данных.

Приложение также поддерживает шифрование файлов не только на жестком диске, но и на внешних дисках и общих папках. Это делает его универсальным инструментом для защиты конфиденциальных данных, особенно при их транспортировке на USB-накопителе.

В общем, Renee File Protector - надежное приложение для защиты ваших файлов, которое обеспечивает скрытие, блокировку, защиту и контроль файлов. Простота использования, эффективность и универсальность делают его идеальным выбором для сохранения конфиденциальности ваших личных и рабочих файлов.

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