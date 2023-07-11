Linga - это увлекательное приложение для изучения языков. Оно позволяет вам читать ваши любимые книги и статьи, которые вам интересны, а также переводить слова и предложения всего лишь одним касанием. Создавайте свой собственный словарь и тренируйте слова, а Linga будет напоминать вам, когда настало время повторить и поможет вам лучше понять, в каком контексте лучше всего использовать слова.

Основные возможности приложения Linga:

Читайте книги и статьи: Библиотека Linga содержит более 1000 книг и множество статей. Вы также можете загружать свои собственные книги в форматах FB2, EPUB, MOBI и PDF. Чтение книг поможет вам окунуться в язык и более точно понять все тонкости использования слов и фраз. Linga поможет вам не только перевести любое слово или предложение одним касанием, но и оценить, насколько хорошо книга подходит вам с точки зрения содержания и уровня языка.

Расширяйте свой словарный запас: Вы можете добавлять слова из книг, статей или вводить их вручную, используя предложенные варианты перевода или указывая свои собственные. Вы также можете группировать слова, чтобы лучше ориентироваться в словаре и запоминать их более эффективно.

Тренируйте слова и отслеживайте свой прогресс: Чтобы быстрее запоминать новые слова, необходимо повторять их несколько раз, желательно в контексте. Linga предоставляет все необходимые инструменты для ускорения этого процесса. В приложении доступны 6 видов тренировок, интервальные повторения с автоматическим вычислением времени следующего повторения, гибкие настройки для обучения, установка целей на день и статистика вашего прогресса за предыдущие дни, недели и месяцы.

Переводите все, что вам непонятно: При переводе слов Linga предоставляет множество дополнительной информации, которая помогает лучше запомнить слова и использовать их правильно в нужном контексте. Вы сможете узнать частоту употребления слов, множество вариантов перевода, синонимы, определения на изучаемом языке, примеры использования и грамматические особенности.

В целом, Linga - это уникальное приложение, которое позволяет вам наслаждаться чтением книг и статей на нескольких языках, расширять свой словарный запас, тренировать новые слова и получать полезную информацию о переводе и использовании слов. Если вы хотите эффективно изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский или русский языки, то Linga станет вашим идеальным спутником.