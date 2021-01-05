Hard Disk Sentinel - программа для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. В случае обнаружение каких-либо неполадок или превышения температуры приложение тут же известит об этом пользователя.

Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Кроме этого, измеряет скорость передачи данных в реальном режиме. Данную возможность можно использовать, например, для тестирования или определения случаев заниженной производительности.

Программа работает в фоновом режиме и постоянно следит за ситуацией.

Поддерживается работа с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI. Определяет статус и температуру в реальном режиме, при этом показания отображаются мгновенно. Отображает текущую и минимальную температуру накопителей, общую наработку в часах и количество ошибок чтения/записи.

Hard Disk Sentinel определяет модели накопителей и выводит о них подробнейшую информацию. Может отображать максимально возможный и текущий режим передачи данных.

Кроме этого, присутствует большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды (управление предупреждениями, ведение логов собранных данных, синхронизация системного времени, автоматическое завершение работы и т.д.