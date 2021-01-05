Hard Disk Sentinel для Windows
|Оценка:
|4.61/5 голосов - 66
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.50
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|5.61 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|H.D.S. Hungary
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|57 / 155 161 | Статистика
|Размер:
|25,45 Мб
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Hard Disk Sentinel - программа для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. В случае обнаружение каких-либо неполадок или превышения температуры приложение тут же известит об этом пользователя.
Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Кроме этого, измеряет скорость передачи данных в реальном режиме. Данную возможность можно использовать, например, для тестирования или определения случаев заниженной производительности.
Программа работает в фоновом режиме и постоянно следит за ситуацией.
Поддерживается работа с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI. Определяет статус и температуру в реальном режиме, при этом показания отображаются мгновенно. Отображает текущую и минимальную температуру накопителей, общую наработку в часах и количество ошибок чтения/записи.
Hard Disk Sentinel определяет модели накопителей и выводит о них подробнейшую информацию. Может отображать максимально возможный и текущий режим передачи данных.
Кроме этого, присутствует большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды (управление предупреждениями, ведение логов собранных данных, синхронизация системного времени, автоматическое завершение работы и т.д.
- Различные улучшения и исправления
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Отзывы о программе Hard Disk Sentinel
SER7 про Hard Disk Sentinel 5.00 [07-04-2017]
Показывает работу в днях и часах диска, установленного в последний комп.
3 | 4 | Ответить
PsyMan в ответ SER7 про Hard Disk Sentinel 5.20 [30-06-2018]
Сабж берёт данные о нарботке времени непосредственно с контроллера диска. К компьютеру эти показатели не имеют отношения!
2 | 2 | Ответить
Юрий про Hard Disk Sentinel 4.71.11 [04-03-2017]
По мне, так лучшая прога для мониторинга. Каждый месяц акции официальных про и стандарт версий.
2 | 3 | Ответить
Юрий про Hard Disk Sentinel 4.71 [07-02-2017]
Hard Disk Sentinel является одним из очень немногих программ , которые я могу даже рассмотреть возможность покупки.
4 | 2 | Ответить
Бурик про Hard Disk Sentinel 4.71 [28-01-2017]
Программа хорошая, но много ненужных настроек.
2 | 2 | Ответить
bronko про Hard Disk Sentinel 4.40 [01-02-2014]