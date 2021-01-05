Hard Disk Sentinel для Windows

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Оценка: 4.61/5 голосов - 66
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.50
Ограничение:30 дней
Версия:5.61 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):57 / 155 161 | Статистика
Размер:25,45 Мб
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Hard Disk Sentinel - программа для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. В случае обнаружение каких-либо неполадок или превышения температуры приложение тут же известит об этом пользователя.

Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Кроме этого, измеряет скорость передачи данных в реальном режиме. Данную возможность можно использовать, например, для тестирования или определения случаев заниженной производительности.

Программа работает в фоновом режиме и постоянно следит за ситуацией.

Поддерживается работа с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI. Определяет статус и температуру в реальном режиме, при этом показания отображаются мгновенно. Отображает текущую и минимальную температуру накопителей, общую наработку в часах и количество ошибок чтения/записи.

Hard Disk Sentinel определяет модели накопителей и выводит о них подробнейшую информацию. Может отображать максимально возможный и текущий режим передачи данных.

Кроме этого, присутствует большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды (управление предупреждениями, ведение логов собранных данных, синхронизация системного времени, автоматическое завершение работы и т.д.

Что нового в Hard Disk Sentinel 5.61?
  • Различные улучшения и исправления
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Отзывы о программе Hard Disk Sentinel

SER7 про Hard Disk Sentinel 5.00 [07-04-2017]

Показывает работу в днях и часах диска, установленного в последний комп.
3 | 4 | Ответить

PsyMan в ответ SER7 про Hard Disk Sentinel 5.20 [30-06-2018]

Сабж берёт данные о нарботке времени непосредственно с контроллера диска. К компьютеру эти показатели не имеют отношения!
2 | 2 | Ответить

Юрий про Hard Disk Sentinel 4.71.11 [04-03-2017]

По мне, так лучшая прога для мониторинга. Каждый месяц акции официальных про и стандарт версий.
2 | 3 | Ответить

Юрий про Hard Disk Sentinel 4.71 [07-02-2017]

Hard Disk Sentinel является одним из очень немногих программ , которые я могу даже рассмотреть возможность покупки.
4 | 2 | Ответить

Бурик про Hard Disk Sentinel 4.71 [28-01-2017]

Программа хорошая, но много ненужных настроек.
2 | 2 | Ответить

bronko про Hard Disk Sentinel 4.40 [01-02-2014]

русский ставится в 5 разделе, 2 пункт.
21 | 9 | Ответить

Рашид в ответ bronko про Hard Disk Sentinel 5.01 / 5.01.6 beta [02-10-2017]

Спасибо
4 | 2 | Ответить

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