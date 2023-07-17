Renee USB Block для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rene.E Laboratory
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,02 Мб
Renee USB Block - простая утилита, разработанная для повышения безопасности системы при работе с съемными USB-устройствами. В наше время, когда портативные носители данных становятся все более компактными и емкими, угроза заражения через них становится все более реальной. Однако с помощью Renee USB Block вы сможете защитить свои данные еще до установки приложения.
Уникальная особенность этого приложения заключается в том, что оно предлагает задать пароль безопасности еще до установки. Таким образом, вы сразу же получаете ощущение надежности и защищенности. После завершения установки вас встречает гладкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Минималистичный дизайн и яркие цвета делают его привлекательным и удобным в использовании, даже без необходимости обращаться к документации.
Основные возможности приложения:
- Блокировка доступа к USB-портам и оптическим дискам без вашего согласия.
- Защита от нежелательных модификаций, вносимых веб-сайтами, программами и другими подключенными устройствами.
- Контроль и мониторинг изменений, внесенных USB-устройствами в настройки системы с помощью отчетов и журналов.
В общем, Renee USB Block отлично справляется с задачей повышения безопасности вашей системы. Он предотвращает утечки конфиденциальной информации, защищает от вредоносных программ и несанкционированного доступа через USB-устройства. Установите Renee USB Block сегодня и обеспечьте надежную защиту для вашей системы.
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