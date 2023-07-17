Renee USB Block для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шифрование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,02 Мб
Renee USB Block скриншот № 1
Renee USB Block скриншот № 2
Renee USB Block скриншот № 3
Renee USB Block скриншот № 4

Renee USB Block - простая утилита, разработанная для повышения безопасности системы при работе с съемными USB-устройствами. В наше время, когда портативные носители данных становятся все более компактными и емкими, угроза заражения через них становится все более реальной. Однако с помощью Renee USB Block вы сможете защитить свои данные еще до установки приложения.

Уникальная особенность этого приложения заключается в том, что оно предлагает задать пароль безопасности еще до установки. Таким образом, вы сразу же получаете ощущение надежности и защищенности. После завершения установки вас встречает гладкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Минималистичный дизайн и яркие цвета делают его привлекательным и удобным в использовании, даже без необходимости обращаться к документации.

Основные возможности приложения:

  • Блокировка доступа к USB-портам и оптическим дискам без вашего согласия.
  • Защита от нежелательных модификаций, вносимых веб-сайтами, программами и другими подключенными устройствами.
  • Контроль и мониторинг изменений, внесенных USB-устройствами в настройки системы с помощью отчетов и журналов.

В общем, Renee USB Block отлично справляется с задачей повышения безопасности вашей системы. Он предотвращает утечки конфиденциальной информации, защищает от вредоносных программ и несанкционированного доступа через USB-устройства. Установите Renee USB Block сегодня и обеспечьте надежную защиту для вашей системы.

ТОП-сегодня раздела "Шифрование"
 

скачать SafeIPSafeIP 2.0.0.2616

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...

скачать TrueCryptTrueCrypt 7.2 / 7.1a

TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации...

скачать VeraCryptVeraCrypt 1.25.9

VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию...

скачать Folder LockFolder Lock 7.8.8

Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет...

скачать KeePassKeePass 2.54

KeePass - бесплатная программа, представляющая собой мощный и удобный в работе менеджер...

скачать Crypto4 PKICrypto4 PKI 2.3.48

Crypto4 PKI это набор инструментов разработанный для управления сертификатами стандарта X.509, списками отозванных сертификатов и запросами на сертификаты....

Отзывы о программе Renee USB Block

Admin

Отзывов о программе Renee USB Block 1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв