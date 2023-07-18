PICNIC для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ESTsoft Corp.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|75,67 Мб
PICNIC - это инновационное приложение, созданное специально для тех, кто хочет сделать потрясающие фотографии неба. Независимо от погодных условий - будь то дождь или облачность, PICNIC поможет вам создать впечатляющие снимки.
С помощью камеры PICNIC вы сможете путешествовать в воображении и перенестись в утреннюю Санторини или насладиться великолепным закатом в Париже. Приложение предлагает натуральные и артистичные фильтры, которые легко накладываются на фон ваших фотографий.
Забудьте о скучных и пасмурных днях, которые могут испортить настроение и качество ваших фотографий. С PICNIC каждый день станет потрясающим приключением на природе. Даже если вы не являетесь опытным фотографом, не беспокойтесь - мы превратим ваши снимки в шедевры для публикации в Instagram.
Основные возможности приложения:
- Фотофильтры для неба: PICNIC предлагает широкий выбор натуральных и артистичных фильтров, которые преобразят фон ваших фотографий и создадут удивительную атмосферу.
- Имитация погоды: Накладывайте эффекты дождя, солнечного света или облачности, чтобы добавить уникальность и оригинальность ваших снимков.
- Путешествие в воображении: Благодаря PICNIC вы сможете побывать в самых известных местах мира и запечатлеть их красоту прямо на вашем мобильном устройстве.
- Легкость использования: Приложение предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, что позволяет вам легко настраивать фотофильтры и создавать захватывающие снимки всего в несколько нажатий.
В общем, PICNIC - это удивительное приложение, которое поможет вам создавать потрясающие фотографии неба в любых погодных условиях. Благодаря натуральным и артистичным фильтрам, вы сможете превратить скучные дни в яркие приключения на природе. Не зависимо от вашего фотографического опыта, PICNIC сделает ваши снимки уникальными и достойными публикации в социальных сетях.
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Admin
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