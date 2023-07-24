Hitpaw Video Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Hitpaw Software Inc
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,16 Мб
Hitpaw Video Converter - это удобное и многофункциональное приложение для конвертации видео в различные форматы. Оно обладает простым и интуитивно понятным графическим интерфейсом, что делает его доступным как для новичков, так и для опытных пользователей. Приложение предлагает широкий набор выходных форматов, что позволяет удовлетворить различные потребности пользователей.
Основные возможности приложения Hitpaw Video Converter:
- Простой, интуитивно понятный графический интерфейс: Главное окно программы предоставляет максимально простой и понятный интерфейс. Добавление видеофайлов для конвертации осуществляется легко и удобно - можно просто перетащить файлы в окно программы или вручную выбрать их расположение.
- Поддержка нескольких целевых форматов: Hitpaw Video Converter поддерживает разнообразные форматы, включая видео, аудио и устройства. Для удобства пользователей в категории устройств предоставлен список популярных устройств, и пользователи могут выбрать нужное устройство, чтобы приложение автоматически сконвертировало видео в совместимый с ним формат.
- Настройка параметров вывода: Перед завершением процесса конвертации, пользователи имеют возможность настроить различные параметры видео и аудио. Это включает частоту кадров, битрейт, тип кодирования, разрешение видео, частоту дискретизации и другие параметры. Таким образом, пользователи могут получить конвертированные файлы с необходимым качеством и размером.
В общем, Hitpaw Video Converter - это отличное решение для тех, кто ищет простое и эффективное приложение для конвертации видео. Благодаря его удобному интерфейсу и широким возможностям выбора выходных форматов, пользователи могут легко и быстро получить видео, подходящее для просмотра на различных устройствах. Независимо от вашего опыта работы с подобными приложениями, Hitpaw Video Converter обеспечит удобство и качество конвертации видеофайлов.
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