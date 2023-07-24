AVG Cleaner Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23.14.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AVG Mobile
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|40,8 Мб
AVG Cleaner Lite – это удобное и эффективное средство очистки для вашего мобильного устройства. При помощи этого приложения вы сможете освободить ценное место на вашем телефоне или планшете, удаляя ненужные файлы, неиспользуемые приложения и некачественные фотографии. Кроме того, AVG Cleaner Lite предоставляет вам удобный доступ ко всей важной информации об устройстве на одном экране, позволяя контролировать его состояние и производительность.
Список основных возможностей приложения AVG Cleaner Lite:
- Удаление ненужных файлов, некачественных фотографий и неиспользуемых приложений.
- Удаление приложений с высоким уровнем потребления трафика мобильных данных, что поможет сэкономить интернет-трафик и оптимизировать работу устройства.
- Очистка фотографий с помощью автоматического обнаружения некачественных, похожих или одинаковых снимков. Вы сможете легко выбрать, какие фотографии следует сохранить, проводя пальцем вправо, и какие можно удалить, проводя пальцем влево.
- Соблюдение конфиденциальности – AVG Cleaner Lite не хранит ваши фотографии и не предоставляет к ним доступ.
- Управление приложениями с помощью еженедельных уведомлений о редко используемых приложениях, которые вы сможете оставить или удалить.
- Автоматическая проверка и уведомления о необходимости очистки, которые можно настроить в соответствии с интенсивностью использования и доступными ресурсами памяти.
В целом, AVG Cleaner Lite – это мощное и простое в использовании приложение для очистки вашего мобильного устройства. С его помощью вы сможете легко освободить место, улучшить производительность устройства и оптимизировать использование интернет-трафика. Не беспокойтесь о ненужных файлов, фотографиях и приложениях – доверьтесь AVG Cleaner Lite и наслаждайтесь оптимальной работой вашего устройства.
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