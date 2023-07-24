AVG Cleaner Lite для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:23.14.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:40,8 Мб
AVG Cleaner Lite скриншот № 1
AVG Cleaner Lite скриншот № 2
AVG Cleaner Lite скриншот № 3

AVG Cleaner Lite – это удобное и эффективное средство очистки для вашего мобильного устройства. При помощи этого приложения вы сможете освободить ценное место на вашем телефоне или планшете, удаляя ненужные файлы, неиспользуемые приложения и некачественные фотографии. Кроме того, AVG Cleaner Lite предоставляет вам удобный доступ ко всей важной информации об устройстве на одном экране, позволяя контролировать его состояние и производительность.

Список основных возможностей приложения AVG Cleaner Lite:

  • Удаление ненужных файлов, некачественных фотографий и неиспользуемых приложений.
  • Удаление приложений с высоким уровнем потребления трафика мобильных данных, что поможет сэкономить интернет-трафик и оптимизировать работу устройства.
  • Очистка фотографий с помощью автоматического обнаружения некачественных, похожих или одинаковых снимков. Вы сможете легко выбрать, какие фотографии следует сохранить, проводя пальцем вправо, и какие можно удалить, проводя пальцем влево.
  • Соблюдение конфиденциальности – AVG Cleaner Lite не хранит ваши фотографии и не предоставляет к ним доступ.
  • Управление приложениями с помощью еженедельных уведомлений о редко используемых приложениях, которые вы сможете оставить или удалить.
  • Автоматическая проверка и уведомления о необходимости очистки, которые можно настроить в соответствии с интенсивностью использования и доступными ресурсами памяти.

В целом, AVG Cleaner Lite – это мощное и простое в использовании приложение для очистки вашего мобильного устройства. С его помощью вы сможете легко освободить место, улучшить производительность устройства и оптимизировать использование интернет-трафика. Не беспокойтесь о ненужных файлов, фотографиях и приложениях – доверьтесь AVG Cleaner Lite и наслаждайтесь оптимальной работой вашего устройства.

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