AVG Cleaner Lite – это удобное и эффективное средство очистки для вашего мобильного устройства. При помощи этого приложения вы сможете освободить ценное место на вашем телефоне или планшете, удаляя ненужные файлы, неиспользуемые приложения и некачественные фотографии. Кроме того, AVG Cleaner Lite предоставляет вам удобный доступ ко всей важной информации об устройстве на одном экране, позволяя контролировать его состояние и производительность.

Список основных возможностей приложения AVG Cleaner Lite:

Удаление ненужных файлов, некачественных фотографий и неиспользуемых приложений.

Удаление приложений с высоким уровнем потребления трафика мобильных данных, что поможет сэкономить интернет-трафик и оптимизировать работу устройства.

Очистка фотографий с помощью автоматического обнаружения некачественных, похожих или одинаковых снимков. Вы сможете легко выбрать, какие фотографии следует сохранить, проводя пальцем вправо, и какие можно удалить, проводя пальцем влево.

Соблюдение конфиденциальности – AVG Cleaner Lite не хранит ваши фотографии и не предоставляет к ним доступ.

Управление приложениями с помощью еженедельных уведомлений о редко используемых приложениях, которые вы сможете оставить или удалить.

Автоматическая проверка и уведомления о необходимости очистки, которые можно настроить в соответствии с интенсивностью использования и доступными ресурсами памяти.

В целом, AVG Cleaner Lite – это мощное и простое в использовании приложение для очистки вашего мобильного устройства. С его помощью вы сможете легко освободить место, улучшить производительность устройства и оптимизировать использование интернет-трафика. Не беспокойтесь о ненужных файлов, фотографиях и приложениях – доверьтесь AVG Cleaner Lite и наслаждайтесь оптимальной работой вашего устройства.