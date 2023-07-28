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Macrorit Partition Expert для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $39.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:7.9.4 Professional Edition | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:11,29 Мб
Macrorit Partition Expert скриншот № 1

Macrorit Partition Expert Professional Edition - это мощное и легкое приложение для эффективного управления разделами и жесткими дисками. С его помощью вы сможете легко и удобно организовать разделы на вашем компьютере, используя оптимизированный и интуитивно понятный интерфейс.

Основные возможности приложения:

  • Графический интерфейс: Интерфейс приложения предоставляет быстрый доступ к функциям и позволяет отслеживать активные и отложенные операции.
  • Просмотр информации о дисках и разделах: Вы можете легко просматривать емкость, свободное пространство, файловую систему, тип и состояние здоровья дисков и разделов в текстовом и графическом виде.
  • Широкий спектр операций: Macrorit Partition Expert позволяет выполнять различные операции, такие как изменение метки, установка раздела в качестве активного, очистка от ошибок и дефрагментация.
  • Удаление и форматирование данных: Вы можете безопасно стереть и отформатировать внешний диск с конфиденциальной информацией или разбить большой раздел на меньшие части для установки нескольких операционных систем.
  • Surface Test: Функция Surface Test позволяет регулярно проверять работоспособность и целостность устройств хранения данных.

В целом, Macrorit Partition Expert Professional Edition - надежный и профессиональный менеджер разделов, предоставляющий широкий спектр инструментов для эффективного управления разделами и жесткими дисками. С его помощью вы можете безопасно создавать, изменять размеры, форматировать и удалять разделы, а также проверять целостность данных. Оптимизированный интерфейс делает работу с приложением простой и понятной даже для неопытных пользователей.

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