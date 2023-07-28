Macrorit Partition Expert Professional Edition - это мощное и легкое приложение для эффективного управления разделами и жесткими дисками. С его помощью вы сможете легко и удобно организовать разделы на вашем компьютере, используя оптимизированный и интуитивно понятный интерфейс.

Основные возможности приложения:

Графический интерфейс: Интерфейс приложения предоставляет быстрый доступ к функциям и позволяет отслеживать активные и отложенные операции.

Просмотр информации о дисках и разделах: Вы можете легко просматривать емкость, свободное пространство, файловую систему, тип и состояние здоровья дисков и разделов в текстовом и графическом виде.

Широкий спектр операций: Macrorit Partition Expert позволяет выполнять различные операции, такие как изменение метки, установка раздела в качестве активного, очистка от ошибок и дефрагментация.

Удаление и форматирование данных: Вы можете безопасно стереть и отформатировать внешний диск с конфиденциальной информацией или разбить большой раздел на меньшие части для установки нескольких операционных систем.

Surface Test: Функция Surface Test позволяет регулярно проверять работоспособность и целостность устройств хранения данных.

В целом, Macrorit Partition Expert Professional Edition - надежный и профессиональный менеджер разделов, предоставляющий широкий спектр инструментов для эффективного управления разделами и жесткими дисками. С его помощью вы можете безопасно создавать, изменять размеры, форматировать и удалять разделы, а также проверять целостность данных. Оптимизированный интерфейс делает работу с приложением простой и понятной даже для неопытных пользователей.