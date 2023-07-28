Macrorit Partition Expert для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $39.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|7.9.4 Professional Edition | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Macrorit
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|11,29 Мб
Macrorit Partition Expert Professional Edition - это мощное и легкое приложение для эффективного управления разделами и жесткими дисками. С его помощью вы сможете легко и удобно организовать разделы на вашем компьютере, используя оптимизированный и интуитивно понятный интерфейс.
Основные возможности приложения:
- Графический интерфейс: Интерфейс приложения предоставляет быстрый доступ к функциям и позволяет отслеживать активные и отложенные операции.
- Просмотр информации о дисках и разделах: Вы можете легко просматривать емкость, свободное пространство, файловую систему, тип и состояние здоровья дисков и разделов в текстовом и графическом виде.
- Широкий спектр операций: Macrorit Partition Expert позволяет выполнять различные операции, такие как изменение метки, установка раздела в качестве активного, очистка от ошибок и дефрагментация.
- Удаление и форматирование данных: Вы можете безопасно стереть и отформатировать внешний диск с конфиденциальной информацией или разбить большой раздел на меньшие части для установки нескольких операционных систем.
- Surface Test: Функция Surface Test позволяет регулярно проверять работоспособность и целостность устройств хранения данных.
В целом, Macrorit Partition Expert Professional Edition - надежный и профессиональный менеджер разделов, предоставляющий широкий спектр инструментов для эффективного управления разделами и жесткими дисками. С его помощью вы можете безопасно создавать, изменять размеры, форматировать и удалять разделы, а также проверять целостность данных. Оптимизированный интерфейс делает работу с приложением простой и понятной даже для неопытных пользователей.
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