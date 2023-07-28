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Macrorit NTFS to FAT32 Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:9,42 Мб
Macrorit NTFS to FAT32 Converter скриншот № 1

Macrorit NTFS to FAT32 Converter - удобный инструмент для быстрой и безопасной конвертации разделов в файловую систему FAT32. Несмотря на то, что FAT32 является старой файловой системой, она все еще широко поддерживается множеством операционных систем и системных утилит. Эта минималистичная утилита предоставляет простой в использовании интерфейс, который подойдет как для опытных пользователей, так и для новичков.

Основные возможности приложения:

  • Простота использования: Процесс конвертации разделов в FAT32 выполняется всего в два простых шага, что делает приложение доступным для всех пользователей, даже без технических навыков.
  • Поддержка различных дисков: Утилита успешно работает с различными дисковыми накопителями, такими как IDE, SATA, SCSI, USB, FireWire и другими, обеспечивая высокую скорость и точность обработки данных.
  • Проверка на большие файлы: Приложение сканирует диск перед конвертацией и информирует о файлах, размер которых превышает ограничение в 4 ГБ. Это позволяет переместить такие файлы перед процессом конвертации.
  • Поддержка больших разделов: Уникальной особенностью программы является возможность форматирования дисков объемом более 32 ГБ или 1 ТБ с помощью командной строки DOS.
  • Безопасность данных: Macrorit NTFS to FAT32 Converter обеспечивает безопасную конвертацию без потери данных, что делает процесс надежным и безопасным для ваших файлов и информации.
  • Отсутствие функции обратного преобразования: Важно отметить, что утилита не предоставляет функцию обратной конвертации обратно в NTFS. Если вам потребуется вернуться к файловой системе NTFS, вам следует использовать другое программное решение стороннего производителя.

В целом, Macrorit NTFS to FAT32 Converter - это интуитивно понятный и удобный инструмент для быстрой и безопасной конвертации разделов в файловую систему FAT32. Приложение обеспечивает высокую скорость работы, поддерживает различные дисковые накопители и гарантирует безопасность данных. Независимо от ваших потребностей - будь то работа с игровыми консолями или запуск нескольких операционных систем, данная утилита поможет вам достичь желаемого результата без лишних хлопот.

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