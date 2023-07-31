Macrorit Data Wiper для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.9.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Macrorit
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,38 Мб
Macrorit Data Wiper – это комплексная утилита, предназначенная для безопасной и безвозвратной очистки всех типов накопителей, дисков и разделов, включая USB-накопители и внешние устройства хранения данных. Независимо от того, что вы хотите удалить – конфиденциальные файлы, информацию о транзакциях или личные данные – данное приложение гарантирует надежность и эффективность процесса.
Основные возможности Macrorit Data Wiper:
- Простота использования: Macrorit Data Wiper предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяя вам легко обращаться с приложением без лишних сложностей.
- Три типа лицензий: Free, Pro+ и Unlimited, позволяют выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашим потребностям.
- Невосстановимость данных: Все данные, стертые с помощью Macrorit Data Wiper, становятся абсолютно недоступными для восстановления, обеспечивая максимальную защиту вашей конфиденциальной информации.
- Уничтожение файлов: Вы можете легко и точно выбирать файлы для полного удаления с компьютера, превращая их вне восстановления.
- Заполнение свободного пространства: Функция позволяет безопасно стереть все данные из свободного пространства компьютера, обезопасив вас от возможного восстановления удаленных файлов.
- Функции безопасности: Можно заполнить стертые сектора нулем, единицей или их комбинацией. Для уничтожения данных предлагаются два варианта: DoD 5220.22-M (3 прохода) и более мощный DoD 5220.28-STD (7 проходов).
В целом, Macrorit Data Wiper – это надежный, простой в использовании и функциональный инструмент для безопасной очистки данных. С его помощью вы сможете полностью устранить риски утечки конфиденциальной информации и уверенно удалять все данные с жестких дисков и внешних накопителей. Отличаясь своей эффективностью и удобством, Macrorit Data Wiper является превосходным выбором для всех, кто ценит безопасность своих данных и желает избежать возможных проблем с конфиденциальностью.
CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые...
Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...
HDD Low Level Format Tool 4.40
Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...
Acronis Disk Director 12.5.0.163
Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...
AOMEI Partition Assistant Standard Edition 10.0.0
Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...
Acronis True Image 2021 25.10.39287
Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...
Отзывы о программе Macrorit Data Wiper
Admin
Отзывов о программе Macrorit Data Wiper 6.9.5 пока нет, можете добавить...