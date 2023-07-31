Macrorit Data Wiper для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,38 Мб
Macrorit Data Wiper скриншот № 1

Macrorit Data Wiper – это комплексная утилита, предназначенная для безопасной и безвозвратной очистки всех типов накопителей, дисков и разделов, включая USB-накопители и внешние устройства хранения данных. Независимо от того, что вы хотите удалить – конфиденциальные файлы, информацию о транзакциях или личные данные – данное приложение гарантирует надежность и эффективность процесса.

Основные возможности Macrorit Data Wiper:

  • Простота использования: Macrorit Data Wiper предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяя вам легко обращаться с приложением без лишних сложностей.
  • Три типа лицензий: Free, Pro+ и Unlimited, позволяют выбрать оптимальный вариант, соответствующий вашим потребностям.
  • Невосстановимость данных: Все данные, стертые с помощью Macrorit Data Wiper, становятся абсолютно недоступными для восстановления, обеспечивая максимальную защиту вашей конфиденциальной информации.
  • Уничтожение файлов: Вы можете легко и точно выбирать файлы для полного удаления с компьютера, превращая их вне восстановления.
  • Заполнение свободного пространства: Функция позволяет безопасно стереть все данные из свободного пространства компьютера, обезопасив вас от возможного восстановления удаленных файлов.
  • Функции безопасности: Можно заполнить стертые сектора нулем, единицей или их комбинацией. Для уничтожения данных предлагаются два варианта: DoD 5220.22-M (3 прохода) и более мощный DoD 5220.28-STD (7 проходов).

В целом, Macrorit Data Wiper – это надежный, простой в использовании и функциональный инструмент для безопасной очистки данных. С его помощью вы сможете полностью устранить риски утечки конфиденциальной информации и уверенно удалять все данные с жестких дисков и внешних накопителей. Отличаясь своей эффективностью и удобством, Macrorit Data Wiper является превосходным выбором для всех, кто ценит безопасность своих данных и желает избежать возможных проблем с конфиденциальностью.

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