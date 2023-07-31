NeoData для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Neozomii
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,97 Мб
NeoData - это инновационное приложение, которое предоставляет быстрый и точный обзор использования данных всего одним щелчком мыши, без необходимости заходить в приложение My Operator.
Основные возможности приложения:
- Отслеживайте использование точки доступа без необходимости входа в учетную запись оператора.
- Установите ограничения на использование мобильной точки доступа и контролируйте расход своего интернета дома.
- Исключайте бесплатные приложения из плана данных счетчика.
- Отслеживайте использование данных на мобильных устройствах, Wi-Fi, в роуминге, 3G, 4G.
- Настройте сигналы тревоги для контроля использования вашего тарифного плана.
- Отображайте виджет использования плана в реальном времени на панели задач и экране.
- Получайте ежедневные индикаторы использования данных.
- Приложение управляет каждой SIM-картой отдельно, позволяя разделить телефонный счет на различные потребности: бизнес / личные, для путешественников, международные SIM-карты / местные SIM-карты, предоплатные / оплата по предоплате и т.д.
- Показывайте операторам места простоев сети и проблемы с мобильным интернетом, что поможет улучшить качество связи. Работает на МегаФон, МТС, Билайн, Теле2, Йота и других операторах.
- Отслеживайте и получайте отчеты в режиме реального времени о времени, проведенном на своем смартфоне и ваших любимых приложениях.
- Используйте функцию цифрового детокса для управления экранным временем и сокращения времени, проведенного в социальных сетях и других приложениях.
В общем, NeoData - это мощный инструмент для контроля использования данных, который обеспечивает удобство и точность в управлении вашим интернет-трафиком. Отслеживайте использование точки доступа, контролируйте план передачи данных и управляйте вашими SIM-картами, все это делает NeoData незаменимым помощником в вашей повседневной связи и интернет-активности.
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях...
Простое в использовании Android-приложение для очистки вашего мобильного устройства. С его...
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно...
Бесплатный, простой и удобный в применении инструмент для установки и управления...
Простая мобильная утилита для очистки Android-устройств от ненужных, остаточных файлов и...
Root Checker - небольшая бесплатная и простая в использовании утилита для Android-смартфонов и...
Отзывы о программе NeoData
Admin
Отзывов о программе NeoData 2.8.8 пока нет, можете добавить...