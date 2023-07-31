NeoData - это инновационное приложение, которое предоставляет быстрый и точный обзор использования данных всего одним щелчком мыши, без необходимости заходить в приложение My Operator.

Основные возможности приложения:

Отслеживайте использование точки доступа без необходимости входа в учетную запись оператора.

Установите ограничения на использование мобильной точки доступа и контролируйте расход своего интернета дома.

Исключайте бесплатные приложения из плана данных счетчика.

Отслеживайте использование данных на мобильных устройствах, Wi-Fi, в роуминге, 3G, 4G.

Настройте сигналы тревоги для контроля использования вашего тарифного плана.

Отображайте виджет использования плана в реальном времени на панели задач и экране.

Получайте ежедневные индикаторы использования данных.

Приложение управляет каждой SIM-картой отдельно, позволяя разделить телефонный счет на различные потребности: бизнес / личные, для путешественников, международные SIM-карты / местные SIM-карты, предоплатные / оплата по предоплате и т.д.

Показывайте операторам места простоев сети и проблемы с мобильным интернетом, что поможет улучшить качество связи. Работает на МегаФон, МТС, Билайн, Теле2, Йота и других операторах.

Отслеживайте и получайте отчеты в режиме реального времени о времени, проведенном на своем смартфоне и ваших любимых приложениях.

Используйте функцию цифрового детокса для управления экранным временем и сокращения времени, проведенного в социальных сетях и других приложениях.

В общем, NeoData - это мощный инструмент для контроля использования данных, который обеспечивает удобство и точность в управлении вашим интернет-трафиком. Отслеживайте использование точки доступа, контролируйте план передачи данных и управляйте вашими SIM-картами, все это делает NeoData незаменимым помощником в вашей повседневной связи и интернет-активности.