NeoData для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,97 Мб
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NeoData - это инновационное приложение, которое предоставляет быстрый и точный обзор использования данных всего одним щелчком мыши, без необходимости заходить в приложение My Operator.

Основные возможности приложения:

 

  • Отслеживайте использование точки доступа без необходимости входа в учетную запись оператора.
  • Установите ограничения на использование мобильной точки доступа и контролируйте расход своего интернета дома.
  • Исключайте бесплатные приложения из плана данных счетчика.
  • Отслеживайте использование данных на мобильных устройствах, Wi-Fi, в роуминге, 3G, 4G.
  • Настройте сигналы тревоги для контроля использования вашего тарифного плана.
  • Отображайте виджет использования плана в реальном времени на панели задач и экране.
  • Получайте ежедневные индикаторы использования данных.
  • Приложение управляет каждой SIM-картой отдельно, позволяя разделить телефонный счет на различные потребности: бизнес / личные, для путешественников, международные SIM-карты / местные SIM-карты, предоплатные / оплата по предоплате и т.д.
  • Показывайте операторам места простоев сети и проблемы с мобильным интернетом, что поможет улучшить качество связи. Работает на МегаФон, МТС, Билайн, Теле2, Йота и других операторах.
  • Отслеживайте и получайте отчеты в режиме реального времени о времени, проведенном на своем смартфоне и ваших любимых приложениях.
  • Используйте функцию цифрового детокса для управления экранным временем и сокращения времени, проведенного в социальных сетях и других приложениях.

В общем, NeoData - это мощный инструмент для контроля использования данных, который обеспечивает удобство и точность в управлении вашим интернет-трафиком. Отслеживайте использование точки доступа, контролируйте план передачи данных и управляйте вашими SIM-картами, все это делает NeoData незаменимым помощником в вашей повседневной связи и интернет-активности.

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