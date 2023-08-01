Itdown Video Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PlusVideo Lab
|Категория:
|Видео захват
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|119,51 Мб
Itdown Video Downloader - удобный инструмент для записи и сохранения видеоконтента из Интернета на вашем устройстве. Это не просто загрузчик, а мощный рекордер, который позволяет захватывать видео с различных потоковых сервисов. Программа оснащена многовкладочным браузером для быстрого перехода к нужным видеороликам и клипам.
Ключевые возможности Itdown Video Downloader:
- Запись видео с различных онлайн-платформ, включая потоковые сервисы.
- Простой ввод URL-адреса или ключевых слов для поиска видео.
- Возможность остановить запись в любой момент.
- Отображение размера кэшированных медиаданных в реальном времени.
- Сохранение видео локально для последующего просмотра в любом видеоплеере.
Благодаря Itdown Video Downloader вы можете наслаждаться любимыми видеороликами и клипами в автономном режиме, даже если у вас нет доступа к Интернету. Это удобное и эффективное решение для всех, кто хочет сохранить контент и просматривать его в любое удобное время.
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