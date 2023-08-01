Itdown Video Downloader для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:119,51 Мб
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Itdown Video Downloader - удобный инструмент для записи и сохранения видеоконтента из Интернета на вашем устройстве. Это не просто загрузчик, а мощный рекордер, который позволяет захватывать видео с различных потоковых сервисов. Программа оснащена многовкладочным браузером для быстрого перехода к нужным видеороликам и клипам.

Ключевые возможности Itdown Video Downloader:

  • Запись видео с различных онлайн-платформ, включая потоковые сервисы.
  • Простой ввод URL-адреса или ключевых слов для поиска видео.
  • Возможность остановить запись в любой момент.
  • Отображение размера кэшированных медиаданных в реальном времени.
  • Сохранение видео локально для последующего просмотра в любом видеоплеере.

Благодаря Itdown Video Downloader вы можете наслаждаться любимыми видеороликами и клипами в автономном режиме, даже если у вас нет доступа к Интернету. Это удобное и эффективное решение для всех, кто хочет сохранить контент и просматривать его в любое удобное время.

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