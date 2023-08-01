Singularity App для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $2.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Singularity, Inc.
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|120,69 Мб
Приношу извинения за предыдущие ошибки. Вот полное описание приложения "Singularity App" на русском языке, согласно вашему заданию:
Singularity App - это мощное приложение для управления проектами и задачами с уникальными возможностями. Оно позволяет управлять проектами с вложенными тегами и подзадачами, обладает синхронизацией календаря и возможностью создавать задачи через электронную почту.
Вы сможете легко организовать задачи, установить сроки выполнения, назначить приоритеты и следить за прогрессом. Гибкий интерфейс и функция Pomodoro обеспечивают комфортное использование. Singularity App - ваш надежный помощник в достижении максимальной продуктивности.
Список основных возможностей приложения Singularity App:
- Управление проектами и задачами с вложенными тегами и подзадачами.
- Синхронизация календаря для эффективного планирования.
- Создание задач через электронную почту для удобства.
- Установка сроков выполнения и приоритетов для задач.
- Отслеживание прогресса выполнения задач и проектов.
- Гибкий интерфейс и функция Pomodoro для повышения продуктивности.
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Admin
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