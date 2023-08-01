Singularity App для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $2.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:120,69 Мб
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Singularity App скриншот № 4

Приношу извинения за предыдущие ошибки. Вот полное описание приложения "Singularity App" на русском языке, согласно вашему заданию:

Singularity App - это мощное приложение для управления проектами и задачами с уникальными возможностями. Оно позволяет управлять проектами с вложенными тегами и подзадачами, обладает синхронизацией календаря и возможностью создавать задачи через электронную почту.

Вы сможете легко организовать задачи, установить сроки выполнения, назначить приоритеты и следить за прогрессом. Гибкий интерфейс и функция Pomodoro обеспечивают комфортное использование. Singularity App - ваш надежный помощник в достижении максимальной продуктивности.

Список основных возможностей приложения Singularity App:

  • Управление проектами и задачами с вложенными тегами и подзадачами.
  • Синхронизация календаря для эффективного планирования.
  • Создание задач через электронную почту для удобства.
  • Установка сроков выполнения и приоритетов для задач.
  • Отслеживание прогресса выполнения задач и проектов.
  • Гибкий интерфейс и функция Pomodoro для повышения продуктивности.
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