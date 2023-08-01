Приношу извинения за предыдущие ошибки. Вот полное описание приложения "Singularity App" на русском языке, согласно вашему заданию:

Singularity App - это мощное приложение для управления проектами и задачами с уникальными возможностями. Оно позволяет управлять проектами с вложенными тегами и подзадачами, обладает синхронизацией календаря и возможностью создавать задачи через электронную почту.

Вы сможете легко организовать задачи, установить сроки выполнения, назначить приоритеты и следить за прогрессом. Гибкий интерфейс и функция Pomodoro обеспечивают комфортное использование. Singularity App - ваш надежный помощник в достижении максимальной продуктивности.

Список основных возможностей приложения Singularity App: