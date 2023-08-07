Yoga for Kids для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.58 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,17 Мб
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Yoga for Kids - это уникальное фитнес-приложение, специально разработанное для обучения детей и начинающих йоге. Занятия йогой помогают детям поддерживать физическое здоровье и прививают им ценные навыки и умения. Важным преимуществом приложения является его способность стимулировать академическую мотивацию детей, улучшая их внимательность и способность к успешной учебе.

Основные возможности и преимущества приложения Yoga for Kids:

  • Большой выбор поз йоги, специально адаптированных для детей, что делает занятия увлекательными и безопасными.
  • Планы йоги, направленные на поддержание физической формы, релаксацию и улучшение фокусировки.
  • Развитие детского разума и физической компетентности через специально разработанные программы.
  • Возможность изучения правильного питания для детей и здоровых рецептов, чтобы обеспечить полноценное развитие.
  • Помогает детям сохранять спокойствие и уверенность в себе.
  • Улучшает энергетику и осанку, укрепляет спину и повышает гибкость.
  • Содействует лучшему сну и общему физическому благополучию.
  • Способствует потере веса и создает сильную спину.
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