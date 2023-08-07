Yoga for Kids для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GunjanApps Studios
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,17 Мб
Yoga for Kids - это уникальное фитнес-приложение, специально разработанное для обучения детей и начинающих йоге. Занятия йогой помогают детям поддерживать физическое здоровье и прививают им ценные навыки и умения. Важным преимуществом приложения является его способность стимулировать академическую мотивацию детей, улучшая их внимательность и способность к успешной учебе.
Основные возможности и преимущества приложения Yoga for Kids:
- Большой выбор поз йоги, специально адаптированных для детей, что делает занятия увлекательными и безопасными.
- Планы йоги, направленные на поддержание физической формы, релаксацию и улучшение фокусировки.
- Развитие детского разума и физической компетентности через специально разработанные программы.
- Возможность изучения правильного питания для детей и здоровых рецептов, чтобы обеспечить полноценное развитие.
- Помогает детям сохранять спокойствие и уверенность в себе.
- Улучшает энергетику и осанку, укрепляет спину и повышает гибкость.
- Содействует лучшему сну и общему физическому благополучию.
- Способствует потере веса и создает сильную спину.
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