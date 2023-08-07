Yoga for Kids - это уникальное фитнес-приложение, специально разработанное для обучения детей и начинающих йоге. Занятия йогой помогают детям поддерживать физическое здоровье и прививают им ценные навыки и умения. Важным преимуществом приложения является его способность стимулировать академическую мотивацию детей, улучшая их внимательность и способность к успешной учебе.

Основные возможности и преимущества приложения Yoga for Kids: