Sidify All-In-One - универсальный загрузчик, который помимо поддержки широкого спектра платформ для загрузки музыки, включает в себя конвертер, а также редактор тегов и утилиты для записи дисков.

Поддерживаются многие популярные платформы потокового вещания: Spotify, Apple Music, YouTube Music и пр. Вы можете добавлять песни, вставляя их URL-адреса, но также можно добавить их с помощью кнопки. Также можно загружать плейлисты и альбомы.

Меню Инструменты открывает доступ к функциям Конвертер форматов, Запись компакт-диска и Редактирование тегов. Они позволяют конвертировать композиции в различные форматы и битрейты, редактировать их метаданные, а также записывать их на CD, если вы все еще используете такие диски.

Основные характеристики Sidify All-In-One:

Множество Платформ: Sidify All-In-One поддерживает большой спектр потоковых платформ, включая Spotify, Apple Music, и YouTube Music, позволяя вам сохранять музыку с любимых сервисов.

Простота Использования: Интуитивный интерфейс делает процесс загрузки и сохранения композиций простым и удобным.

Полный Контроль: Помимо загрузки, приложение предоставляет возможность конвертировать форматы, редактировать метаданные и записывать на CD.

Автономное Воспроизведение: Ваши любимые треки доступны вам в любое время, даже без интернета, обеспечивая непрерывное музыкальное наслаждение.

В целом, Sidify All-In-One выглядит перспективным решением для загрузки и конвертирования музыки, но имеет ряд особенностей, в которых некоторым пользователям может быть сложно ориентироваться.