Sidify All-In-One для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sidify Inc
|Категории:
|другое - Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|130,09 Мб
Sidify All-In-One - универсальный загрузчик, который помимо поддержки широкого спектра платформ для загрузки музыки, включает в себя конвертер, а также редактор тегов и утилиты для записи дисков.
Поддерживаются многие популярные платформы потокового вещания: Spotify, Apple Music, YouTube Music и пр. Вы можете добавлять песни, вставляя их URL-адреса, но также можно добавить их с помощью кнопки. Также можно загружать плейлисты и альбомы.
Меню Инструменты открывает доступ к функциям Конвертер форматов, Запись компакт-диска и Редактирование тегов. Они позволяют конвертировать композиции в различные форматы и битрейты, редактировать их метаданные, а также записывать их на CD, если вы все еще используете такие диски.
Основные характеристики Sidify All-In-One:
- Множество Платформ: Sidify All-In-One поддерживает большой спектр потоковых платформ, включая Spotify, Apple Music, и YouTube Music, позволяя вам сохранять музыку с любимых сервисов.
- Простота Использования: Интуитивный интерфейс делает процесс загрузки и сохранения композиций простым и удобным.
- Полный Контроль: Помимо загрузки, приложение предоставляет возможность конвертировать форматы, редактировать метаданные и записывать на CD.
- Автономное Воспроизведение: Ваши любимые треки доступны вам в любое время, даже без интернета, обеспечивая непрерывное музыкальное наслаждение.
В целом, Sidify All-In-One выглядит перспективным решением для загрузки и конвертирования музыки, но имеет ряд особенностей, в которых некоторым пользователям может быть сложно ориентироваться.
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