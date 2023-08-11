Sidify All-In-One для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:130,09 Мб
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Sidify All-In-One - универсальный загрузчик, который помимо поддержки широкого спектра платформ для загрузки музыки, включает в себя конвертер, а также редактор тегов и утилиты для записи дисков.

Поддерживаются многие популярные платформы потокового вещания: Spotify, Apple Music, YouTube Music и пр. Вы можете добавлять песни, вставляя их URL-адреса, но также можно добавить их с помощью кнопки. Также можно загружать плейлисты и альбомы.

Меню Инструменты открывает доступ к функциям Конвертер форматов, Запись компакт-диска и Редактирование тегов. Они позволяют конвертировать композиции в различные форматы и битрейты, редактировать их метаданные, а также записывать их на CD, если вы все еще используете такие диски.

Основные характеристики Sidify All-In-One:

  • Множество Платформ: Sidify All-In-One поддерживает большой спектр потоковых платформ, включая Spotify, Apple Music, и YouTube Music, позволяя вам сохранять музыку с любимых сервисов.
  • Простота Использования: Интуитивный интерфейс делает процесс загрузки и сохранения композиций простым и удобным.
  • Полный Контроль: Помимо загрузки, приложение предоставляет возможность конвертировать форматы, редактировать метаданные и записывать на CD.
  • Автономное Воспроизведение: Ваши любимые треки доступны вам в любое время, даже без интернета, обеспечивая непрерывное музыкальное наслаждение.

В целом, Sidify All-In-One выглядит перспективным решением для загрузки и конвертирования музыки, но имеет ряд особенностей, в которых некоторым пользователям может быть сложно ориентироваться.

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