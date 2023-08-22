Bookmory для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tony Soft
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43,41 Мб
Bookmory - это ваш верный спутник в мире чтения. Это интуитивное приложение, разработанное специально для тех, кто ценит каждую прочитанную страницу. Отслеживайте свои литературные путешествия, организуйте свою библиотеку и наслаждайтесь усовершенствованным опытом чтения.
Основные возможности Bookmory:
- Добавляйте книги на свою виртуальную полку: будь то бумажные, электронные или аудиокниги, все они найдут свое место в вашей личной библиотеке.
- Отслеживайте свое чтение: используйте встроенный таймер, чтобы записать, сколько времени вы уделяете чтению каждой книги.
- Прокачайте свои навыки чтения: анализируйте статистику чтения, чтобы понять, как улучшить свои читательские привычки.
- Структурируйте свою библиотеку: добавляйте теги к книгам, чтобы быстро находить нужное произведение.
- Записывайте свои мысли: мощный редактор заметок позволяет вам фиксировать важные моменты из книг и делать стильные пометки.
- Выделите лучшее: подчеркивайте и сохраняйте ваши любимые цитаты, чтобы возвращаться к ним в любое время.
- Делитесь впечатлениями: оставляйте оценки и рецензии на книги, чтобы помочь другим читателям делать правильный выбор.
- Награды за достижения: Bookmory будет вас поздравлять с завершением книг и достижениями в чтении.
- Организованность и безопасность: храните данные в облаке Google, защищайте приложение паролем.
В целом, Bookmory - это не просто трекер книг, это ваш личный библиотечный помощник. С ним чтение становится более структурированным, интересным и мотивирующим. Ваши книги - ваш путь к познанию, а Bookmory помогает вам оставить след в этом увлекательном путешествии.
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Admin
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