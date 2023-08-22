Bookmory для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43,41 Мб
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Bookmory - это ваш верный спутник в мире чтения. Это интуитивное приложение, разработанное специально для тех, кто ценит каждую прочитанную страницу. Отслеживайте свои литературные путешествия, организуйте свою библиотеку и наслаждайтесь усовершенствованным опытом чтения.

Основные возможности Bookmory:

  • Добавляйте книги на свою виртуальную полку: будь то бумажные, электронные или аудиокниги, все они найдут свое место в вашей личной библиотеке.
  • Отслеживайте свое чтение: используйте встроенный таймер, чтобы записать, сколько времени вы уделяете чтению каждой книги.
  • Прокачайте свои навыки чтения: анализируйте статистику чтения, чтобы понять, как улучшить свои читательские привычки.
  • Структурируйте свою библиотеку: добавляйте теги к книгам, чтобы быстро находить нужное произведение.
  • Записывайте свои мысли: мощный редактор заметок позволяет вам фиксировать важные моменты из книг и делать стильные пометки.
  • Выделите лучшее: подчеркивайте и сохраняйте ваши любимые цитаты, чтобы возвращаться к ним в любое время.
  • Делитесь впечатлениями: оставляйте оценки и рецензии на книги, чтобы помочь другим читателям делать правильный выбор.
  • Награды за достижения: Bookmory будет вас поздравлять с завершением книг и достижениями в чтении.
  • Организованность и безопасность: храните данные в облаке Google, защищайте приложение паролем.

В целом, Bookmory - это не просто трекер книг, это ваш личный библиотечный помощник. С ним чтение становится более структурированным, интересным и мотивирующим. Ваши книги - ваш путь к познанию, а Bookmory помогает вам оставить след в этом увлекательном путешествии.

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