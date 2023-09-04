RS Linux Recovery - это мощное приложение для восстановления данных, специально разработанное для операционных систем UNIX. Если у вас возникла потеря данных на дисках с файловыми системами Zfs, Ext4, BtrFS, ReiserFS, XFS или UFS, RS Linux Recovery поможет вам быстро и надежно восстановить утерянные файлы.

Основные возможности RS Linux Recovery:

Интуитивный мастер восстановления: Встроенный мастер делает процесс восстановления данных простым и понятным даже для неопытных пользователей. Он проведет вас шаг за шагом через процесс восстановления данных.

Выбор типа анализа: RS Linux Recovery предлагает два варианта анализа - быстрое сканирование и полный анализ. Вы сами выбираете, какой метод использовать, в зависимости от ваших потребностей.

Контент-анализ: Это уникальная функция, которая позволяет вам искать файлы не только по их имени, но и по содержимому. Это особенно полезно, если вы не помните точное имя файла.

Сохранение данных: Найденные данные отображаются в структурированном виде, и вы можете легко выбрать те, которые вам нужны. Затем вы можете сохранить их локально, упаковать в ZIP-архив или даже загрузить на FTP-сервер.

Мультиплатформенность: RS Linux Recovery работает под управлением Windows, что делает его идеальным инструментом для пользователей, работающих с разными операционными системами.

В целом, RS Linux Recovery - это надежный спутник в случае потери данных на дисках с операционными системами Linux, Unix, FreeBSD, OpenBSD или Solaris. Он поможет вам вернуть утерянные файлы и минимизировать риск потери важной информации.