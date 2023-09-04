RS Linux Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $67.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.6.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|RecoverySoftware
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|40,54 Мб
|СКАЧАТЬ
RS Linux Recovery - это мощное приложение для восстановления данных, специально разработанное для операционных систем UNIX. Если у вас возникла потеря данных на дисках с файловыми системами Zfs, Ext4, BtrFS, ReiserFS, XFS или UFS, RS Linux Recovery поможет вам быстро и надежно восстановить утерянные файлы.
Основные возможности RS Linux Recovery:
- Интуитивный мастер восстановления: Встроенный мастер делает процесс восстановления данных простым и понятным даже для неопытных пользователей. Он проведет вас шаг за шагом через процесс восстановления данных.
- Выбор типа анализа: RS Linux Recovery предлагает два варианта анализа - быстрое сканирование и полный анализ. Вы сами выбираете, какой метод использовать, в зависимости от ваших потребностей.
- Контент-анализ: Это уникальная функция, которая позволяет вам искать файлы не только по их имени, но и по содержимому. Это особенно полезно, если вы не помните точное имя файла.
- Сохранение данных: Найденные данные отображаются в структурированном виде, и вы можете легко выбрать те, которые вам нужны. Затем вы можете сохранить их локально, упаковать в ZIP-архив или даже загрузить на FTP-сервер.
- Мультиплатформенность: RS Linux Recovery работает под управлением Windows, что делает его идеальным инструментом для пользователей, работающих с разными операционными системами.
В целом, RS Linux Recovery - это надежный спутник в случае потери данных на дисках с операционными системами Linux, Unix, FreeBSD, OpenBSD или Solaris. Он поможет вам вернуть утерянные файлы и минимизировать риск потери важной информации.
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и...
Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию...
Puran File Recovery - утилита для восстановления удаленных или поврежденных файлов. Программа...
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем...
HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет...
Отзывы о программе RS Linux Recovery
Admin
Отзывов о программе RS Linux Recovery 2.6.0.0 пока нет, можете добавить...