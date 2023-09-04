RS Excel Recovery для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|RecoverySoftware
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|17,08 Мб
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RS Excel Recovery - это мощное приложение для восстановления утерянных документов в формате Microsoft Office Excel. Надежность и простота использования делают его идеальным выбором для тех, кто столкнулся с потерей важных данных.
Основные возможности RS Excel Recovery:
- Минималистичный мастер: Простой и интуитивно понятный мастер поможет вам восстановить файлы Excel без лишних усилий.
- Быстрое сканирование и глубокий анализ: Выбирайте подходящий вариант сканирования в зависимости от вашей ситуации. Быстрое сканирование подходит, если вам нужны быстрые результаты, а глубокий анализ - для более сложных случаев.
- Модуль фильтрации: Пользователи могут упростить процесс восстановления, фильтруя результаты поиска по различным критериям, таким как временной диапазон, размер файла и тип.
- Эффективность: RS Excel Recovery предоставляет надежное восстановление данных с высокой вероятностью успешного восстановления.
В целом, RS Excel Recovery - это надежный восстановить документы Excel. Простота использования и минималистичный дизайн делают это приложение идеальным выбором для всех, кто ценит свое время и данные.
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