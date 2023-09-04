RS Excel Recovery для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:17,08 Мб
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RS Excel Recovery - это мощное приложение для восстановления утерянных документов в формате Microsoft Office Excel. Надежность и простота использования делают его идеальным выбором для тех, кто столкнулся с потерей важных данных.

Основные возможности RS Excel Recovery:

  • Минималистичный мастер: Простой и интуитивно понятный мастер поможет вам восстановить файлы Excel без лишних усилий.
  • Быстрое сканирование и глубокий анализ: Выбирайте подходящий вариант сканирования в зависимости от вашей ситуации. Быстрое сканирование подходит, если вам нужны быстрые результаты, а глубокий анализ - для более сложных случаев.
  • Модуль фильтрации: Пользователи могут упростить процесс восстановления, фильтруя результаты поиска по различным критериям, таким как временной диапазон, размер файла и тип.
  • Эффективность: RS Excel Recovery предоставляет надежное восстановление данных с высокой вероятностью успешного восстановления.

В целом, RS Excel Recovery - это надежный восстановить документы Excel. Простота использования и минималистичный дизайн делают это приложение идеальным выбором для всех, кто ценит свое время и данные.

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