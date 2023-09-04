Passport Size Photo Maker - ваш надежный помощник в создании профессиональных фотографий паспортного размера для официальных документов. Это приложение предоставляет удобные инструменты для быстрого и точного создания фотографий, соответствующих стандартам более чем 150 стран.

Основные возможности приложения Passport Size Photo Maker:

Профессиональные стандарты: Приложение поддерживает стандарты паспортов и виз для различных стран, обеспечивая точное соответствие требованиям.

Редактирование фотографий: Вы можете легко редактировать фотографии, изменяя фон, баланс белого, яркость, контрастность и другие параметры, чтобы получить идеальный результат.

Экономия времени и денег: Создавайте одну или несколько страниц с фотографиями для паспорта и отправляйте их в типографии, такие как Amazon, Walgreens, CVS, Kinkos или местные фотостудии, сэкономив время и деньги.

Простота использования: Вам больше не нужно ходить в студии. Просто загрузите приложение Photo Maker на свой телефон и создавайте фотографии на паспорт прямо из своих фотографий или камеры телефона.

Обмен и печать: Помимо создания фотографий, вы можете также легко распечатать их в местной фотобудке, обеспечивая высокое качество и экономию.

В целом, Passport Size Photo Maker- ваш надежный партнер для создания фотографий на документы. Простое редактирование, экономия времени и возможность создать фотографии, соответствующие стандартам разных стран, делают это приложение незаменимым инструментом для всех ваших документальных фотографий.