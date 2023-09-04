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Passport Size Photo Maker для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67,46 Мб
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Passport Size Photo Maker - ваш надежный помощник в создании профессиональных фотографий паспортного размера для официальных документов. Это приложение предоставляет удобные инструменты для быстрого и точного создания фотографий, соответствующих стандартам более чем 150 стран.

Основные возможности приложения Passport Size Photo Maker:

  • Профессиональные стандарты: Приложение поддерживает стандарты паспортов и виз для различных стран, обеспечивая точное соответствие требованиям.
  • Редактирование фотографий: Вы можете легко редактировать фотографии, изменяя фон, баланс белого, яркость, контрастность и другие параметры, чтобы получить идеальный результат.
  • Экономия времени и денег: Создавайте одну или несколько страниц с фотографиями для паспорта и отправляйте их в типографии, такие как Amazon, Walgreens, CVS, Kinkos или местные фотостудии, сэкономив время и деньги.
  • Простота использования: Вам больше не нужно ходить в студии. Просто загрузите приложение Photo Maker на свой телефон и создавайте фотографии на паспорт прямо из своих фотографий или камеры телефона.
  • Обмен и печать: Помимо создания фотографий, вы можете также легко распечатать их в местной фотобудке, обеспечивая высокое качество и экономию.

В целом, Passport Size Photo Maker- ваш надежный партнер для создания фотографий на документы. Простое редактирование, экономия времени и возможность создать фотографии, соответствующие стандартам разных стран, делают это приложение незаменимым инструментом для всех ваших документальных фотографий.

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