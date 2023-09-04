Passport Size Photo Maker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Z Mobile Apps
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|67,46 Мб
|СКАЧАТЬ
Passport Size Photo Maker - ваш надежный помощник в создании профессиональных фотографий паспортного размера для официальных документов. Это приложение предоставляет удобные инструменты для быстрого и точного создания фотографий, соответствующих стандартам более чем 150 стран.
Основные возможности приложения Passport Size Photo Maker:
- Профессиональные стандарты: Приложение поддерживает стандарты паспортов и виз для различных стран, обеспечивая точное соответствие требованиям.
- Редактирование фотографий: Вы можете легко редактировать фотографии, изменяя фон, баланс белого, яркость, контрастность и другие параметры, чтобы получить идеальный результат.
- Экономия времени и денег: Создавайте одну или несколько страниц с фотографиями для паспорта и отправляйте их в типографии, такие как Amazon, Walgreens, CVS, Kinkos или местные фотостудии, сэкономив время и деньги.
- Простота использования: Вам больше не нужно ходить в студии. Просто загрузите приложение Photo Maker на свой телефон и создавайте фотографии на паспорт прямо из своих фотографий или камеры телефона.
- Обмен и печать: Помимо создания фотографий, вы можете также легко распечатать их в местной фотобудке, обеспечивая высокое качество и экономию.
В целом, Passport Size Photo Maker- ваш надежный партнер для создания фотографий на документы. Простое редактирование, экономия времени и возможность создать фотографии, соответствующие стандартам разных стран, делают это приложение незаменимым инструментом для всех ваших документальных фотографий.
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