NIUBI Partition Editor - безопасная и быстрая бесплатная программа для работы с разделами в Windows, которая позволяет уменьшать, расширять, перемещать, объединять разделы для оптимизации дискового пространства.

Программа позволяет осуществлять исправление ошибок файловой системы и дефрагментацию разделов для повышения производительности компьютера, клонировать раздел диска для переноса операционной системы и данных, создавать, удалять, форматировать, скрывать, активировать, конвертировать, стирать разделы, сканировать плохие сектора и многое другое.

Основные возможности NIUBI Partition Editor Free Edition: