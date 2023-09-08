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NIUBI Partition Editor для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.7.7 Free Edition | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,14 Мб
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NIUBI Partition Editor - безопасная и быстрая бесплатная программа для работы с разделами в Windows, которая позволяет уменьшать, расширять, перемещать, объединять разделы для оптимизации дискового пространства.

Программа позволяет осуществлять исправление ошибок файловой системы и дефрагментацию разделов для повышения производительности компьютера, клонировать раздел диска для переноса операционной системы и данных, создавать, удалять, форматировать, скрывать, активировать, конвертировать, стирать разделы, сканировать плохие сектора и многое другое.

Основные возможности NIUBI Partition Editor Free Edition:

  • Изменение размера и перемещение раздела: Вы можете легко уменьшать и увеличивать размер разделов без потери данных. Перемещение разделов также поддерживается, что позволяет оптимизировать структуру вашего диска.
  • Копирование и конвертирование: Приложение предоставляет возможность клонировать диск целиком для переноса операционной системы и данных. Вы также можете конвертировать разделы из MBR в GPT и между первичными и логическими разделами.
  • Управление разделами диска: Создавайте новые разделы, форматируйте их, скрывайте, делайте активными и многое другое. Это поможет вам эффективно организовать данные на вашем диске.
  • Проверка на наличие плохих секторов: Приложение также предлагает инструмент для сканирования плохих секторов, что может быть полезно для поддержания целостности данных.
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