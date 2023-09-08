NIUBI Partition Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.7.7 Free Edition | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|NIUBI Technology
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,14 Мб
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NIUBI Partition Editor - безопасная и быстрая бесплатная программа для работы с разделами в Windows, которая позволяет уменьшать, расширять, перемещать, объединять разделы для оптимизации дискового пространства.
Программа позволяет осуществлять исправление ошибок файловой системы и дефрагментацию разделов для повышения производительности компьютера, клонировать раздел диска для переноса операционной системы и данных, создавать, удалять, форматировать, скрывать, активировать, конвертировать, стирать разделы, сканировать плохие сектора и многое другое.
Основные возможности NIUBI Partition Editor Free Edition:
- Изменение размера и перемещение раздела: Вы можете легко уменьшать и увеличивать размер разделов без потери данных. Перемещение разделов также поддерживается, что позволяет оптимизировать структуру вашего диска.
- Копирование и конвертирование: Приложение предоставляет возможность клонировать диск целиком для переноса операционной системы и данных. Вы также можете конвертировать разделы из MBR в GPT и между первичными и логическими разделами.
- Управление разделами диска: Создавайте новые разделы, форматируйте их, скрывайте, делайте активными и многое другое. Это поможет вам эффективно организовать данные на вашем диске.
- Проверка на наличие плохих секторов: Приложение также предлагает инструмент для сканирования плохих секторов, что может быть полезно для поддержания целостности данных.
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