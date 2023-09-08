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Flyer Maker & Poster Creator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53,12 Мб
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Flyer Maker & Poster Creator - это ваш надежный инструмент для создания захватывающих флаеров и афиш. Даже если вы не являетесь профессиональным дизайнером, это приложение позволит вам в течение нескольких минут создавать листовки и плакаты, которые привлекут внимание к вашему бизнесу, событию или проекту.

Основные возможности приложения Flyer Maker & Poster Creator:

  • Множество бесплатных ресурсов: Миллионы изображений, сотни шаблонов, шрифтов и значков доступны для вас абсолютно бесплатно.
  • Кастомизация: Настройте ваш дизайн, как вам угодно. Выберите стиль - темный, светлый, классический или современный. Редактируйте текст, изображения и значки по вашему усмотрению.
  • Безоплатные ресурсы: Забудьте о платных лицензиях. Все изображения, иконки и шрифты в приложении бесплатны для использования.
  • Импорт собственных изображений: Добавляйте свой контент с камеры, социальных сетей и хранилищ.
  • Совместное использование и печать: Делитесь вашими работами по электронной почте, Instagram, Facebook, Twitter и другими социальными сетями. Экспортируйте в форматах JPEG, PNG или PDF и даже печатайте с вашего телефона.

Используя приложение Flyer Maker & Poster Creator, вы сможете легко и быстро создавать качественные флаеры и афиши, а также сохранять предыдущие версии для дальнейшего редактирования. Попробуйте сейчас и дайте своему бизнесу или событию выразительный облик.

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