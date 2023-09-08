Flyer Maker & Poster Creator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Desygner Pty Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53,12 Мб
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Flyer Maker & Poster Creator - это ваш надежный инструмент для создания захватывающих флаеров и афиш. Даже если вы не являетесь профессиональным дизайнером, это приложение позволит вам в течение нескольких минут создавать листовки и плакаты, которые привлекут внимание к вашему бизнесу, событию или проекту.
Основные возможности приложения Flyer Maker & Poster Creator:
- Множество бесплатных ресурсов: Миллионы изображений, сотни шаблонов, шрифтов и значков доступны для вас абсолютно бесплатно.
- Кастомизация: Настройте ваш дизайн, как вам угодно. Выберите стиль - темный, светлый, классический или современный. Редактируйте текст, изображения и значки по вашему усмотрению.
- Безоплатные ресурсы: Забудьте о платных лицензиях. Все изображения, иконки и шрифты в приложении бесплатны для использования.
- Импорт собственных изображений: Добавляйте свой контент с камеры, социальных сетей и хранилищ.
- Совместное использование и печать: Делитесь вашими работами по электронной почте, Instagram, Facebook, Twitter и другими социальными сетями. Экспортируйте в форматах JPEG, PNG или PDF и даже печатайте с вашего телефона.
Используя приложение Flyer Maker & Poster Creator, вы сможете легко и быстро создавать качественные флаеры и афиши, а также сохранять предыдущие версии для дальнейшего редактирования. Попробуйте сейчас и дайте своему бизнесу или событию выразительный облик.
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