CopyQ для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,93 Мб
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CopyQ - это продвинутый менеджер буфера обмена с мощными возможностями редактирования и создания сценариев. CopyQ отслеживает системный буфер обмена и сохраняет его содержимое в настраиваемых вкладках. Сохраненные записи могут быть впоследствии скопированы и вставлены в любое приложение.

Основные функции CopyQ:

  • Отслеживание и сохранение буфера обмена: приложение отслеживает все, что вы копируете, и сохраняет это в настраиваемых вкладках. Это позволяет вам легко вернуться к ранее скопированным данным и использовать их в будущем.
  • Редактирование и форматирование: Вы можете редактировать текст, изображения и другие данные прямо в CopyQ. Это полезно, если вам нужно быстро внести изменения в скопированный контент.
  • Организация и метки: позволяет организовать сохраненные элементы с помощью меток и заметок. Это помогает вам быстро находить и использовать нужные данные.
  • Скрипты и автоматизация: Вы можете создавать сценарии и пользовательские команды для автоматизации задач. Это особенно полезно для повторяющихся операций.
  • Поддержка множества платформ: CopyQ доступен для Linux, Windows и macOS, что делает его удобным выбором для разных операционных систем.
  • Поддержка различных форматов: утилита поддерживает разные форматы данных, включая текст, HTML и изображения, что делает его универсальным инструментом для работы с разнообразным контентом.
  • Пользовательский интерфейс: программа позволяет вам настроить свой рабочий процесс и внешний вид приложения под свои потребности.

В общем, CopyQ - ваш надежный помощник при работе с буфером обмена и данными. Он упрощает организацию и использование скопированных данных, а также предоставляет множество возможностей для редактирования и автоматизации.

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