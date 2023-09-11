CopyQ для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lukas Holecek
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,93 Мб
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CopyQ - это продвинутый менеджер буфера обмена с мощными возможностями редактирования и создания сценариев. CopyQ отслеживает системный буфер обмена и сохраняет его содержимое в настраиваемых вкладках. Сохраненные записи могут быть впоследствии скопированы и вставлены в любое приложение.
Основные функции CopyQ:
- Отслеживание и сохранение буфера обмена: приложение отслеживает все, что вы копируете, и сохраняет это в настраиваемых вкладках. Это позволяет вам легко вернуться к ранее скопированным данным и использовать их в будущем.
- Редактирование и форматирование: Вы можете редактировать текст, изображения и другие данные прямо в CopyQ. Это полезно, если вам нужно быстро внести изменения в скопированный контент.
- Организация и метки: позволяет организовать сохраненные элементы с помощью меток и заметок. Это помогает вам быстро находить и использовать нужные данные.
- Скрипты и автоматизация: Вы можете создавать сценарии и пользовательские команды для автоматизации задач. Это особенно полезно для повторяющихся операций.
- Поддержка множества платформ: CopyQ доступен для Linux, Windows и macOS, что делает его удобным выбором для разных операционных систем.
- Поддержка различных форматов: утилита поддерживает разные форматы данных, включая текст, HTML и изображения, что делает его универсальным инструментом для работы с разнообразным контентом.
- Пользовательский интерфейс: программа позволяет вам настроить свой рабочий процесс и внешний вид приложения под свои потребности.
В общем, CopyQ - ваш надежный помощник при работе с буфером обмена и данными. Он упрощает организацию и использование скопированных данных, а также предоставляет множество возможностей для редактирования и автоматизации.
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