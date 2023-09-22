Icaros для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,41 Мб
СКАЧАТЬ
Icaros скриншот № 1
Icaros скриншот № 2
Icaros скриншот № 3
Icaros скриншот № 4

Icaros - это набор легких и высококачественных расширений оболочки Windows. Icaros может создавать эскизы в проводнике Windows практически для любого видеоформата, поддерживаемого FFmpeg, включая такие популярные типы файлов, как: Mkv, Flv, Avi, Mp4, Mov, Rmvb, M2ts, Ogm и т.д.

Программа способна пролистать практически любой файл, если добавить его расширение (расширения) в поле дополнительных типов файлов и повторно активировать Icaros. Кроме поддерживаемых FFmpeg типов файлов, Icaros также содержит пользовательские парсеры, которые могут создавать миниатюры Cover Art для файлов Mkv, Flac, Ape и Mpc. Icaros предоставляет свойства проводника Windows для следующих типов файлов: Mkv, Avi, Flv, Ogm, Ogv, Ogg, Rm, Rmvb, Flac, Ape и Mpc (под свойствами понимается информация, отображаемая для каждого файла в Проводнике, такая как длина, ширина, высота, название, каналы и т.д.).

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.4.489

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать DroidCam Windows ClientDroidCam Windows Client 6.5.2

Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.8.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.19

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

Отзывы о программе Icaros

Admin

Отзывов о программе Icaros 3.3.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв