Icaros - это набор легких и высококачественных расширений оболочки Windows. Icaros может создавать эскизы в проводнике Windows практически для любого видеоформата, поддерживаемого FFmpeg, включая такие популярные типы файлов, как: Mkv, Flv, Avi, Mp4, Mov, Rmvb, M2ts, Ogm и т.д.

Программа способна пролистать практически любой файл, если добавить его расширение (расширения) в поле дополнительных типов файлов и повторно активировать Icaros. Кроме поддерживаемых FFmpeg типов файлов, Icaros также содержит пользовательские парсеры, которые могут создавать миниатюры Cover Art для файлов Mkv, Flac, Ape и Mpc. Icaros предоставляет свойства проводника Windows для следующих типов файлов: Mkv, Avi, Flv, Ogm, Ogv, Ogg, Rm, Rmvb, Flac, Ape и Mpc (под свойствами понимается информация, отображаемая для каждого файла в Проводнике, такая как длина, ширина, высота, название, каналы и т.д.).