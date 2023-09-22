Icaros для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Xanashi
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,41 Мб
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Icaros - это набор легких и высококачественных расширений оболочки Windows. Icaros может создавать эскизы в проводнике Windows практически для любого видеоформата, поддерживаемого FFmpeg, включая такие популярные типы файлов, как: Mkv, Flv, Avi, Mp4, Mov, Rmvb, M2ts, Ogm и т.д.
Программа способна пролистать практически любой файл, если добавить его расширение (расширения) в поле дополнительных типов файлов и повторно активировать Icaros. Кроме поддерживаемых FFmpeg типов файлов, Icaros также содержит пользовательские парсеры, которые могут создавать миниатюры Cover Art для файлов Mkv, Flac, Ape и Mpc. Icaros предоставляет свойства проводника Windows для следующих типов файлов: Mkv, Avi, Flv, Ogm, Ogv, Ogg, Rm, Rmvb, Flac, Ape и Mpc (под свойствами понимается информация, отображаемая для каждого файла в Проводнике, такая как длина, ширина, высота, название, каналы и т.д.).
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