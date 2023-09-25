Pixtica для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2023.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Perraco Labs
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|91,02 Мб
|СКАЧАТЬ
Pixtica - это многофункциональное приложение для фотографии и видеосъемки с отличными редакторами, обширной галереей и творческими инструментами. Приложение создано специально для фотографов, видеографов и всех, кто ценит творчество.
Основные возможности приложения Pixtica:
- Живые Фильтры: большой выбор фильтров для создания уникальных снимков - от профессиональных до ретро и художественных, а также даже фильтр "рыбий глаз".
- Ручное Управление: если ваше устройство поддерживает ручное управление, теперь у вас есть возможность использовать его полностью, настраивая ISO, выдержку, фокус, экспозицию и баланс белого интуитивно.
- Создавайте GIF-анимацию в различных режимах записи, используя разные циклы.
- Создание захватывающих панорамных видов с простым в использовании интерфейсом.
- Портретный режим: Создавайте эффект размытия фона на ваших снимках. С редактором портретов вы сможете легко добавить эффект "боке" или даже удалить фон, применяя эффекты освещения сцены.
- HDR: Получайте красочные фотографии с помощью нескольких предустановленных настроек HDR.
- Таймлапс и Гиперлапс: Легко создавайте интересные видеоролики в движении с использованием таймлапс.
- Замедленная Съемка: Записывайте видео в эффектной замедленной съемке.
- Крошечная планета: Создавайте маленькие планеты с предпросмотром в реальном времени благодаря усовершенствованному алгоритму стереографической проекции Pixtica.
- Фотокабина: Наслаждайтесь автоматическими фотоколлажами, готовыми к обмену. Вы можете добавить паузу между каждым снимком и создавать креативные композиции.
- Сканер Документов: Теперь у вас есть возможность сканировать различные документы в формате JPEG или даже PDF.
- Редактор МЕМ: Pixtica также может создавать мемы с большим выбором высококачественных стикеров.
- RAW: Снимайте фотографии в формате RAW, как профессионал.
- Умные направляющие линии: Фотосъемка в стиле "Flat-lay" стала проще благодаря индикатору положения и направляющим линиям, которые показывают, когда камера направлена вниз, вверх или вперед.
- Галерея: доступ ко всем вашим произведениям и организуйте их в хорошо структурированной галерее. Создавайте коллажи, превращайте фотографии в GIF-слайд-шоу, создавайте мемы и даже документы PDF.
- Редактор Фото: Добавьте последние штрихи к вашим фотографиям с помощью инструментов, включая фильтры, кадрирование, вращение и многое другое.
- Видеоредактор: Редактируйте свои видеоролики с использованием анимированных стикеров, фильтров, обрезки и других настроек.
- Волшебные часы: Узнайте лучшее время для съемки синего и золотого часа.
- Встроенный QR-сканер.
- И многое другое...
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Отзывы о программе Pixtica
Admin
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