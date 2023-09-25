Pixtica для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2023.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:91,02 Мб
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Pixtica - это многофункциональное приложение для фотографии и видеосъемки с отличными редакторами, обширной галереей и творческими инструментами. Приложение создано специально для фотографов, видеографов и всех, кто ценит творчество.

Основные возможности приложения Pixtica:

  • Живые Фильтры: большой выбор фильтров для создания уникальных снимков - от профессиональных до ретро и художественных, а также даже фильтр "рыбий глаз".
  • Ручное Управление: если ваше устройство поддерживает ручное управление, теперь у вас есть возможность использовать его полностью, настраивая ISO, выдержку, фокус, экспозицию и баланс белого интуитивно.
  • Создавайте GIF-анимацию в различных режимах записи, используя разные циклы.
  • Создание захватывающих панорамных видов с простым в использовании интерфейсом.
  • Портретный режим: Создавайте эффект размытия фона на ваших снимках. С редактором портретов вы сможете легко добавить эффект "боке" или даже удалить фон, применяя эффекты освещения сцены.
  • HDR: Получайте красочные фотографии с помощью нескольких предустановленных настроек HDR.
  • Таймлапс и Гиперлапс: Легко создавайте интересные видеоролики в движении с использованием таймлапс.
  • Замедленная Съемка: Записывайте видео в эффектной замедленной съемке.
  • Крошечная планета: Создавайте маленькие планеты с предпросмотром в реальном времени благодаря усовершенствованному алгоритму стереографической проекции Pixtica.
  • Фотокабина: Наслаждайтесь автоматическими фотоколлажами, готовыми к обмену. Вы можете добавить паузу между каждым снимком и создавать креативные композиции.
  • Сканер Документов: Теперь у вас есть возможность сканировать различные документы в формате JPEG или даже PDF.
  • Редактор МЕМ: Pixtica также может создавать мемы с большим выбором высококачественных стикеров.
  • RAW: Снимайте фотографии в формате RAW, как профессионал.
  • Умные направляющие линии: Фотосъемка в стиле "Flat-lay" стала проще благодаря индикатору положения и направляющим линиям, которые показывают, когда камера направлена вниз, вверх или вперед.
  • Галерея: доступ ко всем вашим произведениям и организуйте их в хорошо структурированной галерее. Создавайте коллажи, превращайте фотографии в GIF-слайд-шоу, создавайте мемы и даже документы PDF.
  • Редактор Фото: Добавьте последние штрихи к вашим фотографиям с помощью инструментов, включая фильтры, кадрирование, вращение и многое другое.
  • Видеоредактор: Редактируйте свои видеоролики с использованием анимированных стикеров, фильтров, обрезки и других настроек.
  • Волшебные часы: Узнайте лучшее время для съемки синего и золотого часа.
  • Встроенный QR-сканер.
  • И многое другое...
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