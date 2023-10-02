Moodle - официальное приложение, которое предоставляет удобный доступ к образовательным ресурсам, доступным только на сайтах, разрешенных администраторами Moodle. Если ваш доступ правильно настроен, это приложение предоставляет удобный и эффективный способ управлять вашим обучением.

Основные возможности приложения Moodle: