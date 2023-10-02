Moodle для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:20,05 Мб
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Moodle - официальное приложение, которое предоставляет удобный доступ к образовательным ресурсам, доступным только на сайтах, разрешенных администраторами Moodle. Если ваш доступ правильно настроен, это приложение предоставляет удобный и эффективный способ управлять вашим обучением.

Основные возможности приложения Moodle:

  • Просмотр курсов в автономном режиме: Обучайтесь где угодно, даже без интернета, просматривая содержание ваших курсов в автономном режиме.
  • Уведомления в реальном времени: Получайте мгновенные уведомления о важных сообщениях и событиях, позволяя вам оставаться в курсе происходящего.
  • Связь с участниками курса: Легко находите других участников курса и общайтесь с ними, обогащая обучение обменом знаний и идеями.
  • Загружайте различные типы файлов: Поддерживается загрузка изображений, аудио, видео и других файлов с вашего мобильного устройства, делая обучение более интерактивным.
  • И многое другое...
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