Moodle для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Moodle Pty Ltd.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|20,05 Мб
|СКАЧАТЬ
Moodle - официальное приложение, которое предоставляет удобный доступ к образовательным ресурсам, доступным только на сайтах, разрешенных администраторами Moodle. Если ваш доступ правильно настроен, это приложение предоставляет удобный и эффективный способ управлять вашим обучением.
Основные возможности приложения Moodle:
- Просмотр курсов в автономном режиме: Обучайтесь где угодно, даже без интернета, просматривая содержание ваших курсов в автономном режиме.
- Уведомления в реальном времени: Получайте мгновенные уведомления о важных сообщениях и событиях, позволяя вам оставаться в курсе происходящего.
- Связь с участниками курса: Легко находите других участников курса и общайтесь с ними, обогащая обучение обменом знаний и идеями.
- Загружайте различные типы файлов: Поддерживается загрузка изображений, аудио, видео и других файлов с вашего мобильного устройства, делая обучение более интерактивным.
- И многое другое...
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