MystiQ для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:20.02.18 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50,44 Мб
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MystiQ скриншот № 2

MystiQ - это графический интерфейс для FFmpeg, мощного медиаконвертера. FFmpeg может читать аудио- и видеофайлы различных форматов и конвертировать их в другие форматы.

MystiQ имеет интуитивно понятный графический интерфейс и богатый набор предустановок, позволяющих конвертировать медиафайлы в несколько щелчков мыши. Опытные пользователи также могут детально настроить параметры конвертирования.

Основные возможности MystiQ Video Converter:

  • Конвертация видео/аудио (с извлечением звука из видео).
  • Поддерживаемые форматы: MP4, WEBM, MKV, MP3, MOV, OGG, WAV, ASF, FLV, 3GP, M4A и другие.
  • Возможность настройки качества звука (отключение звука, копирование звука (не перекодировать), частота дискретизации, битрейт, каналы, громкость и т.д.) при конвертировании.
  • Возможность редактирования видео (обрезка видео, вставка субтитров, поворот на 90 градусов по часовой стрелке / против часовой стрелки, поворот на 180 градусов, переворот по горизонтали / вертикали, копирование видео (не перекодировать), установка ширины и высоты видео, обрезка видео, деинтерлейс, тот же квантизатор, что и у источника).
  • Преобразование цветного видео в черно-белое.
  • Несколько предустановок, позволяющих легко конвертировать видео для достижения наилучшего качества или сжатия.
  • Опции 3D: Red Cyan Color, Green Magenta Gray Monochromatic, Red Green Gray Monochromatic, Red Cyan Half Color, Green Magenta Color, Red Blue Gray Monochromatic, Red Cyan Dubois, Yellow Blue Color.
  • Дополнительные опции FFmpeg (опции командной строки).
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Отзывы о программе MystiQ

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