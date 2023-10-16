MystiQ - это графический интерфейс для FFmpeg, мощного медиаконвертера. FFmpeg может читать аудио- и видеофайлы различных форматов и конвертировать их в другие форматы.

MystiQ имеет интуитивно понятный графический интерфейс и богатый набор предустановок, позволяющих конвертировать медиафайлы в несколько щелчков мыши. Опытные пользователи также могут детально настроить параметры конвертирования.

Основные возможности MystiQ Video Converter: