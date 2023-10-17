Программы для Windows » Система » Эмуляторы » DuckStation 0.1-5936-gad04f79e

DuckStation для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1-5936-gad04f79e | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21,27 Мб
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DuckStation — это мощный эмулятор Sony Playstation, который представляет собой современную и надежную альтернативу устаревшему ePSXe. Этот мультиплатформенный проект с открытым исходным кодом справляется с большинством хитов Playstation, обеспечивая полноценный геймплей даже на устаревшем оборудовании. Автор приложения выделяет три основные цели разработки: максимальную точность эмуляции, высокую производительность и удобство обслуживания кода в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что DuckStation поддерживает множество современных технологий и является предпочтительным выбором для современных компьютеров.

Основные возможности DuckStation:

  • Низкие системные требования: Для базового функционирования требуется любой процессор быстрее картошки, видеокарта не старше 10 лет и 64-битная операционная система.
  • Высокое качество графики: Поддержка Vulkan, OpenGL, D3D11 и D3D12, апскейлинг разрешения до 8K, точная геометрия (PGXP), различные методы фильтрации текстур, рендеринг True Color и множество других функций для улучшения графики.
  • Гибкие настройки: Пользователь может настроить видео, звук, управление и другие аспекты эмуляции Playstation без перезапуска эмулятора.
  • Дополнительные функции: Быстрое сохранение и загрузка игрового процесса, поддержка различных типов образов дисков, два вида интерфейса (обычный и для телевизоров) и многое другое.

DuckStation доступен для загрузки на Windows, GNU/Linux и Android. Он также может быть использован в составе RetroArch как Libreto-ядра. Пожалуйста, помните, что для работы с эмулятором Playstation потребуется BIOS консоли, который вы должны предоставить самостоятельно.
 

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