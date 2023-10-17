DuckStation — это мощный эмулятор Sony Playstation, который представляет собой современную и надежную альтернативу устаревшему ePSXe. Этот мультиплатформенный проект с открытым исходным кодом справляется с большинством хитов Playstation, обеспечивая полноценный геймплей даже на устаревшем оборудовании. Автор приложения выделяет три основные цели разработки: максимальную точность эмуляции, высокую производительность и удобство обслуживания кода в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что DuckStation поддерживает множество современных технологий и является предпочтительным выбором для современных компьютеров.

Основные возможности DuckStation:

Низкие системные требования: Для базового функционирования требуется любой процессор быстрее картошки, видеокарта не старше 10 лет и 64-битная операционная система.

Высокое качество графики: Поддержка Vulkan, OpenGL, D3D11 и D3D12, апскейлинг разрешения до 8K, точная геометрия (PGXP), различные методы фильтрации текстур, рендеринг True Color и множество других функций для улучшения графики.

Гибкие настройки: Пользователь может настроить видео, звук, управление и другие аспекты эмуляции Playstation без перезапуска эмулятора.

Дополнительные функции: Быстрое сохранение и загрузка игрового процесса, поддержка различных типов образов дисков, два вида интерфейса (обычный и для телевизоров) и многое другое.

DuckStation доступен для загрузки на Windows, GNU/Linux и Android. Он также может быть использован в составе RetroArch как Libreto-ядра. Пожалуйста, помните, что для работы с эмулятором Playstation потребуется BIOS консоли, который вы должны предоставить самостоятельно.

