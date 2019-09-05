VirtualBox - система виртуализации предназначенная для создания виртуальной машины с параметрами железа реального компьютера, на которой можно запускать любую операционную систему. Поддерживает динамическую трансляцию - выполнение большей части инструкций гостевой ОС производится на реальном оборудовании. В роли гостевой системы могут выступать Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris и другие операционные системы. Отличается высокой производительностью и стабильностью.
Имеет ярковыраженную модульную архитектуру с хорошо описанными компонентами и предоставляет удобные интерфейсы доступа к виртуальным машинам, которые позволяют контролировать гостевые системы как через GUI, так и через командную строку и удаленно.
Особенности программы:
Поддержка SMP на стороне гостевой системы.
Экспериментальная поддержка аппаратного 3D-ускорения.
Поддержка образов жестких дисков VMDK и VHD.
Поддержка виртуализации аудиоустройств (AC97, SoundBlaster 16).
Поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Networking via Bridged, Internal).
Поддержка цепочки сохраненных состояний виртуальной машины (snapshots), к которым может быть произведён откат из любого состояния гостевой системы.
Поддержка Shared Folders для простого обмена файлами между хостовой и гостевой системами.
Поддержка интеграции рабочих столов (seamless mode) хостовой и гостевой ОС.
Кроссплатформенность.
Поддержка со стороны сообщества Open Source.
Может действовать как RDP-сервер и управляться любым клиентом, поддерживающим протокол RDP. Также поддерживается функция USB over RDP.
Компонент iSCSI initiator позволяет использовать внешние устройства по протоколу iSCSI в качестве виртуальных дисков в гостевой системе без дополнительной поддержки со стороны гостевой ОС.
VirtualBox 5.2.6.120293 при попытке создания виртуальной машины программа закрывается без каких либо выводов ошибок на экран. Откатился на раннюю версию - 5.1.2.
Кроме всего прочего мной было замечено, что программа не полностью удаляет себя из реестра. И это остаётся уже на протяжении многих версий. Приходится устанавливать её через программы отслеживающие изменения при инсталляции. 3 | 20 | Ответить