VirtualBox - система виртуализации предназначенная для создания виртуальной машины с параметрами железа реального компьютера, на которой можно запускать любую операционную систему. Поддерживает динамическую трансляцию - выполнение большей части инструкций гостевой ОС производится на реальном оборудовании. В роли гостевой системы могут выступать Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris и другие операционные системы. Отличается высокой производительностью и стабильностью.

Имеет ярковыраженную модульную архитектуру с хорошо описанными компонентами и предоставляет удобные интерфейсы доступа к виртуальным машинам, которые позволяют контролировать гостевые системы как через GUI, так и через командную строку и удаленно.

Особенности программы: