VirtualBox для Windows

VirtualBox 6.0.12.133076

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Описание VirtualBox 6.0.12.133076Описание   Скачать VirtualBox 6.0.12.133076СКАЧАТЬ (162,56 Мб) Скриншоты VirtualBox 6.0.12.133076Скриншоты (8)   Статистика VirtualBox 6.0.12.133076Статистика   Отзывы о VirtualBox 6.0.12.133076Отзывы (63)  
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4.13 из 5, всего оценок - 298
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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VirtualBox - система виртуализации предназначенная для создания виртуальной машины с параметрами железа реального компьютера, на которой можно запускать любую операционную систему. Поддерживает динамическую трансляцию - выполнение большей части инструкций гостевой ОС производится на реальном оборудовании. В роли гостевой системы могут выступать Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris и другие операционные системы. Отличается высокой производительностью и стабильностью.

Имеет ярковыраженную модульную архитектуру с хорошо описанными компонентами и предоставляет удобные интерфейсы доступа к виртуальным машинам, которые позволяют контролировать гостевые системы как через GUI, так и через командную строку и удаленно.

Особенности программы:

  • Поддержка SMP на стороне гостевой системы.
  • Экспериментальная поддержка аппаратного 3D-ускорения.
  • Поддержка образов жестких дисков VMDK и VHD.
  • Поддержка виртуализации аудиоустройств (AC97, SoundBlaster 16).
  • Поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Networking via Bridged, Internal).
  • Поддержка цепочки сохраненных состояний виртуальной машины (snapshots), к которым может быть произведён откат из любого состояния гостевой системы.
  • Поддержка Shared Folders для простого обмена файлами между хостовой и гостевой системами.
  • Поддержка интеграции рабочих столов (seamless mode) хостовой и гостевой ОС.
  • Кроссплатформенность.
  • Поддержка со стороны сообщества Open Source.
  • Может действовать как RDP-сервер и управляться любым клиентом, поддерживающим протокол RDP. Также поддерживается функция USB over RDP.
  • Компонент iSCSI initiator позволяет использовать внешние устройства по протоколу iSCSI в качестве виртуальных дисков в гостевой системе без дополнительной поддержки со стороны гостевой ОС.
VirtualBox
VirtualBox
VirtualBox
VirtualBox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)85 / 371 654
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы
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Отзывы о программе VirtualBox

Rys про VirtualBox 6.0.0.127566 [10-01-2019]

Уже лет 100 не могут решить проблему с ошибкой: E_FAIL (0x80004005)
У меня 6 версия вообще перестала работать на Win10.
1 | 22 | Ответить

Alexandr в ответ Rys про VirtualBox 6.0.2.128162 [20-01-2019]

включить Vt-d в BIOS
5 | 7 | Ответить

Степан про VirtualBox 5.2.12.122591 [12-06-2018]

Всем я пользуюсь виртуальной машиной у меня справжняя система XP а на машине віндовс 10 замечательная програма
7 | 9 | Ответить

Лол кек про VirtualBox 5.2.8.121009 [11-03-2018]

Когда запускаю Windows выдает ошибку:

FATAL: No bootable medium found! System halted.
9 | 46 | Ответить

Lday в ответ Лол кек про VirtualBox 5.2.12.122591 [18-05-2018]

Нужно выбрать устройство, откуда будет загружаться ОС
2 | 2 | Ответить

Слава в ответ Лол кек про VirtualBox 5.2.12.122591 [30-05-2018]

тебе нужно скинуть в виртуал бокс исо образец системы
1 | | Ответить

АЛЕША ПОПОВИЧ :D в ответ Лол кек про VirtualBox 5.2.16.123759 [25-07-2018]

Привет! Может быть что ты не вставил в виртуальную машину файл .iso проверь в настройках виртуальной машины!
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лллоооллл про VirtualBox 5.2.6.120293 [02-02-2018]

лооол крутяк
4 | | Ответить

Гыук про VirtualBox 5.2.6.120293 [30-01-2018]

VirtualBox 5.2.6.120293 при попытке создания виртуальной машины программа закрывается без каких либо выводов ошибок на экран. Откатился на раннюю версию - 5.1.2.
Кроме всего прочего мной было замечено, что программа не полностью удаляет себя из реестра. И это остаётся уже на протяжении многих версий. Приходится устанавливать её через программы отслеживающие изменения при инсталляции.
3 | 20 | Ответить

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